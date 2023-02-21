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В Домском соборе все 24 февраля будут проходит молебны за Украину

rus.tvnet.lv/LETA
В Домском соборе все 24 февраля будут проходит молебны за Украину
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Домский собор.
Домский собор. Фото: Edijs Pālens/LETA

24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Домском соборе пройдут молебны за землю и народ Украины, сообщил агентству LETA декан собора Элийс Годиньш.

Молебны продолжатся весь день, а вечером состоится экуменическое богослужение.

Присутствовать на молебнах будут спикер Сейма Эдвард Смилтенс, капеллан Нормунд Целминьш, учащиеся Рижской украинской средней школы, председатель правления украинского общества "Вiче" Оксана Сичко и руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

Экуменическую службу в 18:00 проведет архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс при участии православного священника Яниса Дравантса, епископа Каспара Штернса из Союза баптистских церквей Латвии и католического священника Ренара Бирковса.

В богослужении также примут участие хор Латвийского радио под управлением дирижера Сигварда Клявы, гитарист Каспар Земитис, певица Виктория Пакалниеце, саксофонист Айгар Рауманис и органист Айгар Рейнис.

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