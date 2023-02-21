"Украина никогда не станет победой для России. Никогда": Байден выступил с речью

"С гордостью могу сказать, что наша поддержка Украине непоколебима.

"Нет никаких оснований для сомнений - наша поддержка Украине не ослабнет, НАТО не будет разделено, и мы не устали", - сказал Байден.

Поддержку Польши и ее граждан Украине Байден назвал "действительно выдающейся".

В свою очередь, Дуда поблагодарил президента США, отметив, что "Америка способна поддерживать порядок в мире".

Предполагается, что это был ответ Байдена на речь Путина, в которой главным заявлением было о приостановлении деятельности в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Байден находится с запланированным визитом в Польше. За день до этого Байден отправился с необъявленным визитом в Украину, встретившись в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.