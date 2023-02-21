Президент США Джо Байден обратился к публике через несколько часов после того, как Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
"Украина никогда не станет победой для России. Никогда": Байден выступил с речью
"Путин может остановить войну одним словом", - сказал Байден, указывая, что Украина борется за выживание, поэтому поддержка Украине очень важна.
Байден сказал, что "Украина никогда не станет победой для России. Никогда". Президент США подчеркнул, что
диктатор, одержимый восстановлением империи, никогда не сможет сломать волю народа быть свободным.
Он добавил, что Киев держится - сильный, гордый, решительный и, главное, свободный. На этой неделе против России будут направлены новые санкции, так как россияне продолжают проявлять чрезвычайную жестокость и совершать преступления против человечества.
Президент добавил, что россияне в качестве оружия используют изнасилования, похищают украинских детей, а также бомбардируют родильные клиники, железнодорожные станции и сиротские дома.
Он предупредил, что 5-я статья НАТО о коллективной защите - нападение на одну страну-участницу альянса это нападение на всех - остается неизменной.
"Все государства-члены НАТО это знают, и Россия это знает", - подчеркнул Байден.
Фото: визит президента США Джо Байдена в Польшу
"Год спустя я бы сказал, что НАТО сильнее, чем когда-либо", - обращаясь к своему польскому коллеге Анджею Дуде, отметил Байден, который днем ранее посещал Киев.
"С гордостью могу сказать, что наша поддержка Украине непоколебима.
"Нет никаких оснований для сомнений - наша поддержка Украине не ослабнет, НАТО не будет разделено, и мы не устали", - сказал Байден.
Поддержку Польши и ее граждан Украине Байден назвал "действительно выдающейся".
В свою очередь, Дуда поблагодарил президента США, отметив, что "Америка способна поддерживать порядок в мире".
Предполагается, что это был ответ Байдена на речь Путина, в которой главным заявлением было о приостановлении деятельности в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Байден находится с запланированным визитом в Польше. За день до этого Байден отправился с необъявленным визитом в Украину, встретившись в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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