Зеленский: российские войска пытаются наступать, но линия фронта не изменилась

"Генерал [Александр] Сырский доложил по Бахмутскому и Лиманскому направлениям. Жестокие бои. Делаем все, чтобы поддержать наших хлопцев. Генерал [Александр] Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях.

Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших хлопцев, включая даже слезоточивые гранаты.

Но очень важно, что, несмотря на все давление на наши силы, линия фронта изменений не претерпела", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, рассказывая о заседании ставки украинского командования.

В свою очередь, генштаб Украины признал, что российские войска продолжают окружать Бахмут не только с востока, юга и севера, но и с северо-запада: среди населенных пунктов, в которых, согласно сводке, украинские части "отбили атаки", значится деревня у северо-западной окраины Бахмута.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что поддержка Запада оказалась недостаточной для Украины. "Если бы мы победили, и я стоял здесь, то сказал бы: да, было сделано достаточно. И до тех пор, пока этого не произошло, делается недостаточно", - заявил он, подчеркнув, что для этого и собрались вместе в Брюсселе представители Украины, Евросоюза и НАТО.