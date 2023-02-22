Глава МИД Украины: Запад сделал недостаточно

Поддержка Запада оказалась недостаточной для Украины, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем во вторник, 21 февраля. "Если бы мы победили, и я стоял здесь, то сказал бы: да, было сделано достаточно. И до тех пор, пока этого не произошло, делается недостаточно", - заявил он, подчеркнув, что для этого и собрались вместе в Брюсселе представители Украины, Евросоюза и НАТО.

По словам Кулебы, никто не ожидал, что эта война продлится так долго, а тема нехватки боеприпасов впервые возникла в конце лета. С тех пор их производство было расширено, но вскрылись новые проблемы в логистике. "Стал очевиден пробел между производителями вооружений и покупателями, - указал министр. - А именно отсутствие процедур и понимания того, как это должно работать".