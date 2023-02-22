"В Латвии моего ребенка не оценили": дочь Камбалы заключила контракт с агентством в Милане

Согласно отрывку из реалити-шоу, семья Камбала отправилась в Милан, чтобы помочь Лукерии пробиться в мир моды.

"Первое впечатление от агентства такое уютное! Все позитивные, все чем-то занимаются, сам офис красивый. Мне понравилось!" - говорит Лукерия.

Ольга рассказывает, что Лукерия начала модельную карьеру в возрасте 13 лет и работала в Тайване, Корее и Греции. Она дефилировала по подиуму, участвовала в фотосессиях.

По прибытии в Милан Лукерию попросили пройтись в купальнике, а также сняли мерки. На вопрос, предусмотрена ли у нее еще встреча с другим агентством, Камбала отвечает отрицательно. "Только со мной? Тогда я думаю, что это последняя", - сказал представитель агентства.

"Теперь, когда я здесь и в моем присутствии агентство говорит, что мне больше никуда не надо, мы подписываем контракт, это как пробуждение ото сна - это реальность!" - не скрывает радости Лукерия.

"Да, в Латвии моего ребенка не оценили... Ты слишком толстая, ты слишком высокая... Девушка 185 см, талия где-то 58 см, алло!"

- заключает Ольга Камбала и плачет от гордости, реагируя на подписанный контракт в Милане.

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