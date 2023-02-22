По сообщениям из Харькова, утром в среду, 22 февраля, российскому обстрелу подвергся Киевский район города. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Российские войска вновь обстреляли Харьков, два человека ранены
Российские войска вновь обстреляли Харьков, два человека ранены
"По предварительным данным, четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Враг целит по промышленным объектам", - сообщил мэр города Игорь Терехов.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, в совою очередь, сославшись на данные областного центра экстренной медицинской помощи, что ранения получили два человека.
"Они в легком состоянии получают помощь специалистов", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Местные власти предупреждают также о возможности новых ракетных запусков со стороны России и призывают жителей проявлять осторожность.
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