Российские войска вновь обстреляли Харьков, два человека ранены

"По предварительным данным, четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Враг целит по промышленным объектам", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, в совою очередь, сославшись на данные областного центра экстренной медицинской помощи, что ранения получили два человека.

"Они в легком состоянии получают помощь специалистов", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Местные власти предупреждают также о возможности новых ракетных запусков со стороны России и призывают жителей проявлять осторожность.