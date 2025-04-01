Командующий НВС выразил соболезнования в связи с гибелью четырех американских солдат в Литве

Пуданс указал на платформе Х, что Латвия глубоко опечалена гибелью четырех американских солдат в Литве.

We are deeply saddened by the passing of four US soldiers in Lithuania. On behalf of the Latvian Army I expresses our deepest condolences to relatives and fellow service members of the allied soldiers. https://t.co/BElFrJ4Obh — Ģenerālmajors Kaspars Pudāns (@nbskomandieris) April 1, 2025

Как уже сообщалось, эвакуационная бронемашина армии США M88 Hercules, на борту которой находились четыре американских солдата, исчезла во вторник во время учений на полигоне Пабраде. В среду было обнаружено, что он затонул в болоте на глубине пяти метров.

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Бронеавтомобиль был обнаружен в понедельник утром в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военнослужащих, а также специалистов других литовских служб.

Трое погибших солдат были найдены в понедельник. Во вторник вечером было объявлено, что на полигоне Пабраде найден четвертый погибший американский солдат.

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