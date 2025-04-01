Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспар Пуданс от имени латвийской армии выразил соболезнования близким и коллегам погибших американских военнослужащих, сообщает агентство LETA.
Командующий НВС выразил соболезнования в связи с гибелью четырех американских солдат в Литве
Пуданс указал на платформе Х, что Латвия глубоко опечалена гибелью четырех американских солдат в Литве.
We are deeply saddened by the passing of four US soldiers in Lithuania. On behalf of the Latvian Army I expresses our deepest condolences to relatives and fellow service members of the allied soldiers. https://t.co/BElFrJ4Obh— Ģenerālmajors Kaspars Pudāns (@nbskomandieris) April 1, 2025
Как уже сообщалось, эвакуационная бронемашина армии США M88 Hercules, на борту которой находились четыре американских солдата, исчезла во вторник во время учений на полигоне Пабраде. В среду было обнаружено, что он затонул в болоте на глубине пяти метров.
Бронеавтомобиль был обнаружен в понедельник утром в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военнослужащих, а также специалистов других литовских служб.
Трое погибших солдат были найдены в понедельник. Во вторник вечером было объявлено, что на полигоне Пабраде найден четвертый погибший американский солдат.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!