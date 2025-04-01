Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Командующий НВС выразил соболезнования в связи с гибелью четырех американских солдат в Литве

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Каспар Пуданс
Каспар Пуданс Фото: Ieva Leiniša/LETA

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспар Пуданс от имени латвийской армии выразил соболезнования близким и коллегам погибших американских военнослужащих, сообщает агентство LETA.

Пуданс указал на платформе Х, что Латвия глубоко опечалена гибелью четырех американских солдат в Литве.

Как уже сообщалось, эвакуационная бронемашина армии США M88 Hercules, на борту которой находились четыре американских солдата, исчезла во вторник во время учений на полигоне Пабраде. В среду было обнаружено, что он затонул в болоте на глубине пяти метров.

Читайте также

Бронеавтомобиль был обнаружен в понедельник утром в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военнослужащих, а также специалистов других литовских служб.

Трое погибших солдат были найдены в понедельник. Во вторник вечером было объявлено, что на полигоне Пабраде найден четвертый погибший американский солдат.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх