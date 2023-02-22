Аврил Лавин расторгла третью свадьбу

Весной 2022 года пара сообщила о своей помолвке. Источник TMZ уточнил, что Аврил Лавин и Дерек Смит не просто отменили свадьбу, а расстались.

Причина разрыва не раскрывается. Известно, что у пары были проблемы в отношениях.

"Еще три дня назад, когда он уезжал на гастроли, они были вместе и помолвлены. Если что-то изменилось, то для него это новость", - сказал представитель Mod Sun.

Несколько дней назад певица была замечена в компании рэпера Tyga.

Напомним, о романе Аврил Лавин и Дерека Райана Смита стало известно в феврале 2021 года. До отношений с Mod Sun певица была замужем дважды - за музыкантом Дереком Уибли и за солистом Nickelback Чедом Крюгером, с которым развелась в 2015 году.