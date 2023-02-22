Левитс: латышский язык объединяет нас в нацию и государство

Как сообщила специалист медиацентра канцелярии президента Элина Креса, президент отметил, что язык для народа - это сокровище, созданное и охраняемое и предыдущими, и нынешним поколениями.

По словам Левитса, лингвисты лучше других знают, что языковые исследования - это инвестиции в развитие языка и, в более широком смысле, культуры и нации. Знал это и латышский лингвист Эндзелинс.

"Качество латышского языка, усилия по укреплению государственного языка и языковая политика в настоящее время находятся в центре внимания латышского общества. Приглашаю каждого из вас вместе с учеными участвовать в этом общественном движении! Языковая политика и языковая практика, защита латышского языка когда-то была не чужда и личности такого масштаба, как Эндзелинс", - подчеркнул в своем выступлении президент.