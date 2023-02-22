Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию

Перед отлетом в Варшаву премьер-министр Чехии Петр Фиала также напомнил, как важно не прекращать оказание помощи Киеву.

"Украинцы демонстрируют невероятную храбрость, - отметил Фиала. - Но они не могут вести войну без нашей помощи и без помощи больших, могущественных стран, у которых есть средства и возможности".

Однако полного единодушия в странах "девятки" нет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению огня и мирным переговорам по Украине, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и перерастания войны в более широкий конфликт. Это заявление расходится с призывами к полной победе Украины, на которой настаивают многие восточноевропейские страны.

"Слушая вчерашние выступления президентов США и России, я думаю, что они оказали бы человечеству гораздо большую услугу, поговорив друг с другом", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Венгрия поддержала не все санкционные меры, введенные ЕС в отношении России и, наряду с Турцией, пока не ратифицировала договор о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. С идеей создания блока выступили в 2015 году президенты Румынии Клаус Йоханнис и Польши Анджей Дуда. Цель союза - укрепление сотрудничества между новыми членами НАТО для повышения уровня безопасности и стабильности между Балтийским и Черным морями.

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