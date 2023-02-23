Битва за Антоновский мост и победа ВСУ под Николаевом. Как и почему Украина пропустила армию РФ из Крыма в феврале 2022 года

Когда передовая группа россиян прорвалась к Вознесенску, генерал Марченко бросил все силы на то, чтобы отрезать их от основной группировки.

"Артиллеристы тут все разбивали, - вспоминает он. - Спецназовцы, которые у меня тут бегали, 3-й полк, 7-й полк - просто это люди на своем энтузиазме, своими хребтами это все вытягивали. Мы были в телефонном режиме. Они говорят: "Какая задача?" "Езжайте туда, где колонна, и бейте ее". Они выскочили, ударили по первой машине, по последней и посередине - и ушли. [Россияне] начали разворачиваться, обходить. Мы ломали их боевые порядки, это в принципе спасало".

Продвижение через Вознесенск захлебнулось, так как городской мост через речку Мертвовод был взорван. После трехдневных боев, под натиском десантников из 80-й бригады, передовая группа россиян была вынуждена отступить. И их уже встречали со стороны Николаева и разбивали.

"Когда мы их отбили, - вспоминает генерал Марченко, - у нас был такой переломный момент, когда мы поверили в себя, когда бойцы поняли, что они сопротивляются, что [россияне] боятся, что они начинают убегать. Мы начали брать пленных, мы начали захватывать их технику. И на вот этом энтузиазме я тогда говорил всем, что надо их отталкивать. И мы их оттеснили от города на административную границу с Херсоном".