День, когда началась война. Четыре истории украинок, которые спаслись от российских обстрелов

Чем дальше на запад, тем резвее двигалась колонна.

"Когда едешь, а не стоишь в очереди, надо двигаться быстро, тормозить нельзя. Поэтому ребенка приходилось кормить на ходу. Мы мало спали. Мало ели. Было страшно. Не дай бог что-нибудь прилетит".

Спустя трое суток семья добралась до Тернополя.

Фото: BBC

"Мы думали, что пересидим тут пару недель, все наладится. Но все не налаживалось".

В Тернополе Диана начала понимать, что что-то не так, - думала, может, дело в стрессе. В аптеке купила тест на беременность. Две полоски - шок.

"Страшно. Война же, а тут третий ребенок? Но я смотрела по сторонам и видела, сколько детей сейчас гибнет на этой войне. И у меня не было морального права поступить иначе. Я подумала: ничего страшного, вырастим".

В Тернополе было спокойно. Иногда случалась тревога, и нужно было уходить в укрытие. Первое время по вечерам действовала светомаскировка - после 21 часа свет не разрешался. Но продуктовые магазины работали, в какой-то момент даже разрешили покупать алкоголь, снова открылись кафе. Муж Дианы продолжал работать, а она сама с детьми на два месяца уехала в Англию, где живет родная тетя.

"Для нас это всегда был второй дом. И других вариантов того, куда уезжать, у нас не было. Но очень тяжело оставлять родной дом. Я думаю о тех людях, которые и хотели бы почувствовать себя в безопасности, но продолжают оставаться в своих городах под обстрелами. Почему они там? Потому что надо на что-то жить. Зарплаты в стране у нас невысокие, а надо за квартиру заплатить, еду купить. Конечно, есть гуманитарные центры, которые могут помочь с едой, но на консервах вечно жить не будешь. Из-за войны многие остались без работы, и людям очень тяжело".

Переведя дух в Лондоне, Диана в августе вернулась к мужу в Тернополь.

Фото: BBC

Она вспоминает, как в первые дни войны чувствовала злость, даже ненависть, и отчаяние. Но чем дольше шли бои, тем сильнее накрывала усталость.

"Я всегда жила какими-то целями, мечтами. А сейчас живешь маленькими временными промежутками. Сил мало. И моральных, и физических. Хочется, чтобы поскорее все закончилось. И начать жить… с нуля".

В начале декабря в Тернополе Диана родила девочку. Ее назвали Майя.

Редактор: Полина Романова

Оформление: Яна Соболева