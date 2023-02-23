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Загадочная история Николы Булли. Пропавшую искала вся Британия, и тело нашли – но что произошло?

BBC News Русская служба
Загадочная история Николы Булли. Пропавшую искала вся Британия, и тело нашли – но что произошло?
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BBC
Фото: BBC News

Несколько недель Великобритания следила за новостями об исчезновении 45-летней Николы Булли. Женщина пропала 27 января при крайне необычных обстоятельствах. В эти выходные ее тело было найдено, а 21 февраля и формально опознано. Впрочем, далеко не все в этой истории пока выяснено до конца.

Женщина из речного городка

Никола Булли, ее спутник (в Британии нерасписанных супругов называют партнерами) и двое ее дочерей - шести и девяти лет - жили в крохотном городке Сент-Майклс-он-Уайр на северо-западе Англии. Булли работала консультантом по ипотечным кредитам.

27 января она посадила в машину детей. Дочерей Булли отвезла в школу, потом вернулась домой и пошла гулять с собакой, спаниелем по кличке Уиллоу. Ее путь шел вдоль речки Уайр шириной 10-15 метров. В руке она держала телефон: сначала отправила электронное письмо начальнику, а затем подключила мобильное приложение для онлайн-совещания с коллегами - стандартная практика со времен пандемии.

В 8.43 утра ее видел другой человек, выгуливавший у реки собаку, в 9.10 ее заметил еще один свидетель.

Но эти детали уже задним числом пришлось выяснять полиции. Потому что в 9.30 телефон Николы Булли, одиноко лежащий на скамейке у реки и с все еще открытым приложением для совещаний, нашел проходивший мимо человек.

Рядом на земле лежали собачья шлейка и поводок. Спаниель Уиллоу бегала неподалеку. Женщина пропала.

"Если тело в реке, мы его непременно найдем"

Очевидных следов борьбы поблизости замечено не было, и версию исчезновения женщины в результате каких-то насильственных действий полиция поначалу даже не рассматривала. Тело начали искать в реке - безуспешно.

К поискам подключился частный подрядчик Питер Фолдинг, специалист по поиску тел. Его компания и раньше неоднократно сотрудничала с полицией, поскольку в распоряжении Фолдинга есть сонары и другое высокочувствительное оборудование.

Он безапелляционно заявил, что "если тело женщины в реке, то мы его найдем".

"Если мы не сможем найти ее в течение следующих трех или четырех дней, то я уверен: на этом участке реки ее нет", - добавил он.

Прошли четыре дня, прошла еще неделя - тело найдено не было.

Уайр
Уайр Фото: PA Media

История исчезновения Николы Булли все это время не сходила с первых полос газет. В городок Сент-Майклс поехали детективы-любители и подростки, снимавшие видео для своих тик-токов. Полиции пришлось делать специальное заявление с настоятельной просьбой эту практику прекратить.

На перилах моста через реку Уайр появились сотни желтых ленточек с пожеланиями Николе Булли найтись живой и здоровой.

"Женщина с уязвимостями"

Далее полиция предприняла шаг, сильно разозливший друзей и близких Николы, а у газетчиков вызвавший вопрос о необходимости этой меры.

Сначала полиция назвала состояние Николы Булли уязвимым. А потом добавила подробностей: из-за менопаузы у нее возникли проблемы с алкоголем, что сказалось на ее поведении. 10 января, буквально за две недели до исчезновения Николы, из-за некоего инцидента в дом к семье приезжала полиция и социальные работники.

Лидер палаты общин и экс-кандидатка в премьер-министры Пенни Мордонт назвала обнародование этой информации шокирующим. "Раскрытие таких подробностей о состоянии здоровья действительно раздражает многих женщин. Нам приходится мириться со всеми видами сексистского поведения в самых разных ситуациях", - сказала она. По ее мнению, таким образом полиция пытается защитить сама себя, потому что прогресса в расследовании нет.

Одна из подруг Николы Булли также сказала, что со стороны полиции это был "омерзительный поступок", потому что он никак не помог расследованию, но зато эта тема моментально попала в таблоиды и соцсети, где появились "невероятные домыслы".

Полиция тем временем отчитывалась, что над делом работают десятки детективов, которые просматривают сотни часов видео с камер наблюдения. Допрошены - или будут допрошены - водители не менее семисот автомобилей, которые 27 января были в районе предполагаемого инцидента. Были обысканы несколько пустых домов и хозяйственных помещений - но всё безрезультатно.

Двое мужчин на лодке посреди реки
Двое мужчин на лодке посреди реки Фото: PA Media

Данные из мобильного телефона Булли ничем не смогли помочь: у нее были часы, соединенные с ним, но они были не заряжены.

Частная компания Питера Фолдинга объявила, что прекращает поиски и что тела в реке нет.

Тело в реке

Утром 19 февраля тело Николы Булли нашла супружеская пара, гулявшая с собакой - оно было в камышах, почти на берегу реки Уайр, всего в 1,5 км от предполагаемого места исчезновения.

В медиа и соцсетях появилась критика полиции и особенно компании Питера Фолдинга. Дело, которое несколько недель было главной загадкой Великобритании, оказывается, разрешалось так просто.

В полиции критику отвергли, сказав, что все делали правильно, а для многих детективов, принимавших участие в поисках, дело стало самым трудным в их жизни.

Уайр
Уайр Фото: PA Media

За коллег вступились полицейские в отставке: они рассказывали, что поиск тел в воде - одна из самых сложных задач в их работе. Течение даже в маленьких реках типа Уайр бывает непредсказуемым, поиски могут продолжаться неделями, а тела иногда находят совсем не там, где ожидали изначально.

Питер Фолдинг признал, что его команда действительно обыскивала тот участок, где тело в итоге и было найдено. Но его люди использовали гидролокаторы, которые сканируют дно реки по всей ее ширине, а тело женщины оказалось почти на поверхности, в камышах.

"Необъяснимая смерть"

Впрочем, в этом деле еще полно вопросов, ответов на которые так и нет, и главный из них - что же произошло.

Пока что полиция трактует смерть Николы Булли как "необъяснимую". Никаких заявлений о том, что женщина могла умереть насильственной смертью, не было сделано и после того, как ее тело было найдено.

Если это самоубийство, то оно было совершенно спонтанным. Никакой предсмертной записки найдено не было. Все предыдущие события 27 января никак не свидетельствовали о намерении Николы Булли совершить суицид.

Если это несчастный случай и женщина просто упала в реку, то тогда остается непонятным, зачем она оставила телефон и отпустила собаку. Кроме того, у реки в этом районе не крутые берега, она не широкая и не глубокая.

"Мы никогда не сможем понять, через что прошла Никки в свои последние минуты, и это никогда не покинет нас, - говорится в заявлении семьи (прессе его зачитал представитель полиции). - Мы никогда не забудем Никки, она была центром нашего мира, именно она сделала нашу жизнь такой особенной. Наши девочки получат необходимую им поддержку от людей, которые любят их больше всего".

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