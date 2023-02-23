Загадочная история Николы Булли. Пропавшую искала вся Британия, и тело нашли – но что произошло?

В медиа и соцсетях появилась критика полиции и особенно компании Питера Фолдинга. Дело, которое несколько недель было главной загадкой Великобритании, оказывается, разрешалось так просто.

В полиции критику отвергли, сказав, что все делали правильно, а для многих детективов, принимавших участие в поисках, дело стало самым трудным в их жизни.

Уайр Фото: PA Media

За коллег вступились полицейские в отставке: они рассказывали, что поиск тел в воде - одна из самых сложных задач в их работе. Течение даже в маленьких реках типа Уайр бывает непредсказуемым, поиски могут продолжаться неделями, а тела иногда находят совсем не там, где ожидали изначально.

Питер Фолдинг признал, что его команда действительно обыскивала тот участок, где тело в итоге и было найдено. Но его люди использовали гидролокаторы, которые сканируют дно реки по всей ее ширине, а тело женщины оказалось почти на поверхности, в камышах.

Впрочем, в этом деле еще полно вопросов, ответов на которые так и нет, и главный из них - что же произошло.

Пока что полиция трактует смерть Николы Булли как "необъяснимую". Никаких заявлений о том, что женщина могла умереть насильственной смертью, не было сделано и после того, как ее тело было найдено.