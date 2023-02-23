Российские войска все еще пытаются окружить Бахмут

В сводке украинского генштаба на утро четверга появились новые населенные пункты близ Бахмута, которые, согласно сводке, атакуют россияне, и, судя по расположению этих деревень, россияне продолжают попытки окружить Бахмут, продвигаясь на северо-западе от него.

Среди атакованных российскими войсками населенных пунктов оказались деревни Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка. Они расположены на северо-запад от Бахмута, возле шоссе, соединяющего Бахмут и Славянск.

Продолжаются обстрелы деревень Берховка и Ягодное прямо возле северо-западных окраин Бахмута.

Всего за минувшие сутки украинская армия отразила около 90 атак российских войск на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Американский Институт изучения войны (ISW) также сообщает, что российские войска "пытаются увеличить темп наступательных операций" на линии Купянск-Лиман.

Russian President Vladimir #Putin revived his imperialistic narrative that #Russia is fighting for Russia's "historic frontiers" today, a narrative that he had similarly voiced in his speech before the re-invasion of #Ukraine on Feb. 24, 2022.https://t.co/bWuVJWppB9 pic.twitter.com/lycKisPE7g — ISW (@TheStudyofWar) February 23, 2023

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