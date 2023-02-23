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Российские войска все еще пытаются окружить Бахмут

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Российские войска все еще пытаются окружить Бахмут
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Война в Украине
Война в Украине Фото: Reuters/ScanPix

Российские войска продолжают попытки окружить Бахмут, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в четверг утром, 23 февраля. Об этом пишет Русская служба BBC.

В сводке украинского генштаба на утро четверга появились новые населенные пункты близ Бахмута, которые, согласно сводке, атакуют россияне, и, судя по расположению этих деревень, россияне продолжают попытки окружить Бахмут, продвигаясь на северо-западе от него.

Среди атакованных российскими войсками населенных пунктов оказались деревни Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка. Они расположены на северо-запад от Бахмута, возле шоссе, соединяющего Бахмут и Славянск.

Продолжаются обстрелы деревень Берховка и Ягодное прямо возле северо-западных окраин Бахмута.

Всего за минувшие сутки украинская армия отразила около 90 атак российских войск на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Американский Институт изучения войны (ISW) также сообщает, что российские войска "пытаются увеличить темп наступательных операций" на линии Купянск-Лиман.

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