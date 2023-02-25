Миссия "остановить Россию" невыполнима. Почему Запад не предотвратил войну

Российский ракетный крейсер "Москва" в украинском порту Севастополь, 2013 год Фото: STRINGER/REUTERS

"Между Украиной и Россией уже в начале 90-х была холодная война в Крыму. Когда делили Черноморский флот, доходило дело до рукопашной между солдатами и матросами из разных структур. В 2003 году Путин продемонстрировал претензии на украинский остров Тузла", - рассказывает Громенко.

Учения 2021. Напугали, но войну не отменили

Путин стягивал войска к границам еще весной 2021 года. Произошла встреча с Владимира Путина с Джо Байденом, но она не предотвратила вторжение России. По мнению Меэлиса Ойдсалу, странно было бы ждать, что такие шаги сработают, поскольку Россия в любом случае намеревалась воевать, а не торговалась за условия.

"Эта уверенность, которая была распространена, в том числе, в Эстонии, будто Россия всерьез вела переговоры с Западом о новой архитектуре безопасности и решила напасть, только когда переговоры не увенчались успехом – она совершенно необоснованна", - считает Ойдсалу.

По мнению Ойдсалу, новые переговоры не предотвратили бы эту войну. Переговоры уже состоялись и увенчались Минскими соглашениями. Предотвратить войну в 2022 году помогло бы только принятие Украины в НАТО или масштабная переброска сил западных союзников на территорию Украины несколькими годами ранее. Война разразилась потому, что у Путина был план этой войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко беседуют в Елисейском дворце во время переговоров о подписании соглашения по оккупированным территориям Восточной Украины. 26 июня 2016 года Фото: MICHEL EULER/AP