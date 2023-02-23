Сейм: eID-карта не станет обязательной с 1 мая

Первоначальный вариант поправок к закону был предложен Союзом зеленых и крестьян.

В то же время закон сохраняет постепенный переход к обязательному требованию наличия удостоверения личности (eID-карта). Принятые сегодня изменения

предусматривают, что для лиц, которым до 30 апреля этого года выдан только паспорт, eID-карта станет обязательной только по истечении срока действия паспорта.

Также eID-карта станет обязательной по достижении 15-летнего возраста, когда необходимо будет оформить документ, удостоверяющий личность.

При желании житель может получить паспорт вместе с удостоверением личности.

Ранее законом предусматривалось, что eID-карта для граждан или неграждан, достигших 15-летнего возраста, станет обязательной с 1 мая - теперь эту норму решено убрать из закона.

Изменение закона связано с существующими трудностями в оформлении документов из-за очень большого наплыва людей в ограниченные сроки.

Изменения вступят в силу на следующий день после объявления поправок.