Видео ⟩ Очереди за паспортами и eID-картами не уменьшаются

Отделение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) в Елгаве открывается в восемь утра, а люди приехали раньше с надеждой подать заявку на изготовление документа.

Жительница Елгавы Ария Блума приехала в отделение PMLP уже в семь утра и с тех пор стоит в очереди, чтобы добыть номерок. Номерок нужен не ей, а человеку с нарушениями опорно-двигательного аппарата, у которого истек срок действия паспорта.

"Ему нужен паспорт. Дозвониться никуда нельзя, записаться нельзя, значит, придется стоять", - в отчаянии рассказывала LTV женщина.

Еще для одной жительницы Елгавы Регины родственники ждут изготовления документов в очереди уже с прошлого года.

Женщина решила прийти лично, потому что "записаться электронно в Елгаве невозможно", "легче уехать в Добеле. В Риге очень трудно записаться, это на 3-4 месяца вперед".

Тем временем юрмальчанин Дайнис, нарушая правила внутреннего распорядка, снимал происходящее в отделении PMLP в Юрмале. Он утверждает, что виртуальные порядковые номерки взяли многие, но никто не торопится обслуживать клиентов.

По случаю Дайниса, когда клиент не обслуживается во время работы отделения, в PMLP начата служебная проверка в Юрмальском отделении.

В настоящее время закон предусматривает, что с 1 мая карта eID-карта будет обязательной для всех, однако Сейм концептуально поддержал идею отказаться от этого. Требование планируется изменить, так как PMLP не справится с выдачей 350 000 карт.

Планируется установить, что eID-карта не будет обязательна до 2031 года, если имеется действительный паспорт, и сохранить требование в обязательном порядке получить eID-карту с 15 ¬ летнего возраста. Держатели паспортов смогут получить eID-карту по своему выбору, когда захотят.

Намеченные изменения закона планируется приять уже на следующей неделе.

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