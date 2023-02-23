Видео ⟩ Новая информация о мужчине, который ранил топором охранника и украл 3 тысячи евро

53-летний мужчина пришел в игорный зал в Агенскалнсе поле 3:00 ночи, когда клиенты уже разошлись. Он был вооружен топором, который использовал против охранника заведения. Мужчина ударил работника по голове и сразу же принялся опустошать кассу. Добыча была крупной - более 3000 евро.

Награбленное мужчина не постеснялся использовать в других игорных заведениях. Полиции достаточно быстро удалось установить его личность, а уже через несколько часов он был задержан в микрорайоне Тейка.

Большая часть денег, которые он еще не успел проиграть и потратить, также была найдена у мужчины.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)