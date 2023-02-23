В ночь на воскресенье, 19 февраля, вооруженный топором мужчина ограбил игорный зал в Риге. Оказывается, большую часть своей жизни, 27 лет, он провел в тюрьме. Вполне вероятно, что он вернется туда после этого случая, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Новая информация о мужчине, который ранил топором охранника и украл 3 тысячи евро
Новая информация о мужчине, который ранил топором охранника и украл 3 тысячи евро
53-летний мужчина пришел в игорный зал в Агенскалнсе поле 3:00 ночи, когда клиенты уже разошлись. Он был вооружен топором, который использовал против охранника заведения. Мужчина ударил работника по голове и сразу же принялся опустошать кассу. Добыча была крупной - более 3000 евро.
Награбленное мужчина не постеснялся использовать в других игорных заведениях. Полиции достаточно быстро удалось установить его личность, а уже через несколько часов он был задержан в микрорайоне Тейка.
Большая часть денег, которые он еще не успел проиграть и потратить, также была найдена у мужчины.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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