Чтобы показать неделимое единство латвийской медийной среды в поддержке Украины в войне против России, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ, в том числе RUS TVNET, 24 февраля объединятся в совместной акции - на медиаплатформах одновременно прозвучит гимн Украины, сообщает Латвийское радио.
RUS TVNET участвует в уникальной акции: в СМИ одновременно прозвучит гимн Украины
RUS TVNET участвует в уникальной акции: в СМИ одновременно прозвучит гимн Украины
В 12:00 гимн Украины прозвучит одновременно на более чем 50 медиаплатформах по всей Латвии.
Такая одновременная акция практически всех вещательных СМИ является беспрецедентным событием в Латвии и логическим продолжением работы, которая велась в течение года в латвийских СМИ в поддержку Украины.
Цель совместной кампании - выразить четкую поддержку Украине со стороны латвийского медиапространства и общества.
На видео прозвучит гимн Украины в исполнении украинской группы "Тінь Сонця".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова