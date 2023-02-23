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RUS TVNET участвует в уникальной акции: в СМИ одновременно прозвучит гимн Украины

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RUS TVNET участвует в уникальной акции: в СМИ одновременно прозвучит гимн Украины
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Флаг Украины
Флаг Украины Фото: LETA

Чтобы показать неделимое единство латвийской медийной среды в поддержке Украины в войне против России, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ, в том числе RUS TVNET, 24 февраля объединятся в совместной акции - на медиаплатформах одновременно прозвучит гимн Украины, сообщает Латвийское радио. 

В 12:00 гимн Украины прозвучит одновременно на более чем 50 медиаплатформах по всей Латвии.

Такая одновременная акция практически всех вещательных СМИ является беспрецедентным событием в Латвии и логическим продолжением работы, которая велась в течение года в латвийских СМИ в поддержку Украины.

Цель совместной кампании - выразить четкую поддержку Украине со стороны латвийского медиапространства и общества.

На видео прозвучит гимн Украины в исполнении украинской группы "Тінь Сонця".

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