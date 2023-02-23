RUS TVNET участвует в уникальной акции: в СМИ одновременно прозвучит гимн Украины

Чтобы показать неделимое единство латвийской медийной среды в поддержке Украины в войне против России, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ, в том числе RUS TVNET, 24 февраля объединятся в совместной акции - на медиаплатформах одновременно прозвучит гимн Украины, сообщает Латвийское радио.