Видео ⟩ "Негде стоять, негде повернуться": водители в шоке от "бардака" на Рижском автовокзале

"Негде встать, негде развернуться. Муниципальная полиция подгоняет. Мест нет. А нам нужно вовремя заехать на автовокзал, чтобы забрать людей, не говоря уже о том, чтобы постоять, туалет и еще что-нибудь", - жалуется водитель междугороднего пассажирского автобуса Виктор.

"Все в заднице!" - лаконично отвечает один из его коллег.

Между тем водитель Агрис рассказывает, что на территорию автовокзала разрешено въезжать только для посадки пассажиров, а самой большой проблемой становится оставление транспорта на стоянке.

Их общий коллега Юрис подчеркивает, что европейская нормативная база предусматривает определенные перерывы между рейсами. Кроме того, на тахографе документируется движение и стоянка транспортного средства.

Теперь большая часть "досугового времени" у водителей уходит на поиск парковочного места и преодоление пробок.

Управление автомобильного транспорта, орган надзора за пассажирскими перевозками, заявляет, что с их стороны было сделано все и даже больше, чтобы облегчить ситуацию для перевозчиков. Конкретно: компании были проинформированы о парковочных местах в непосредственной близости от автовокзала.

Департамент транспорта Рижской думы подчеркивает, что по согласованию со всеми сторонами во время строительных работ в трех точках на улицах Тургенева, Езусбазницас и Элияс были созданы места для парковки автобусов. Ничего другого в настоящее время город не предлагает.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)