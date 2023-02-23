Пожар на судне в Рижском заливе: судно признано безопасным для входа в Рижский порт

После выполнения формальностей судно будет доставлено к одному из причалов.

Как сообщалось, на судне Escape, которое находилось в Рижском заливе, в ночь на среду, 22 февраля, возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении и распространился по обшивке корабля.

В 2:57 экипаж судна покинул его в спасательной шлюпке.

Escape ходит под флагом Нидерландов, а в его контейнерах находился опасный груз - полимеры и лакокрасочные материалы.

Пожар будет расследоваться голландскими следственными органами.