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Пожар на судне в Рижском заливе: судно признано безопасным для входа в Рижский порт

rus.tvnet.lv/LETA
Пожар на судне в Рижском заливе: судно признано безопасным для входа в Рижский порт
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Корабль. Иллюстративное фото
Корабль. Иллюстративное фото Фото: Pexels

Капитан Рижского порта после оценок специалистов счел пострадавшее от пожара судно Escape достаточно безопасным для захода в порт, сообщила агентству LЕТА специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта.

После выполнения формальностей судно будет доставлено к одному из причалов.

Как сообщалось, на судне Escape, которое находилось в Рижском заливе, в ночь на среду, 22 февраля, возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении и распространился по обшивке корабля.

В 2:57 экипаж судна покинул его в спасательной шлюпке.

Escape ходит под флагом Нидерландов, а в его контейнерах находился опасный груз - полимеры и лакокрасочные материалы.

Пожар будет расследоваться голландскими следственными органами.

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