Капитан Рижского порта после оценок специалистов счел пострадавшее от пожара судно Escape достаточно безопасным для захода в порт, сообщила агентству LЕТА специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта.
Пожар на судне в Рижском заливе: судно признано безопасным для входа в Рижский порт
Пожар на судне в Рижском заливе: судно признано безопасным для входа в Рижский порт
После выполнения формальностей судно будет доставлено к одному из причалов.
Как сообщалось, на судне Escape, которое находилось в Рижском заливе, в ночь на среду, 22 февраля, возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении и распространился по обшивке корабля.
В 2:57 экипаж судна покинул его в спасательной шлюпке.
Escape ходит под флагом Нидерландов, а в его контейнерах находился опасный груз - полимеры и лакокрасочные материалы.
Пожар будет расследоваться голландскими следственными органами.
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