FT: в начале вторжения военные РФ сбили несколько собственных самолетов

Информацию о российских самолетах, сбитых самими россиянами, подтвердили газете западные и один украинский чиновники. The Financial Times не указывает ни места, ни конкретной даты, когда были сбиты самолеты.

Газета поясняет, что войска РФ могли сбить собственные самолеты при той неразберихе, которая наблюдалась в первые дни вторжения в Украину.

Один из источников газеты подчеркнул, что таких самолетов было больше одного-двух, но не больше десяти. Этот источник - официальный представитель США - указывает, что в первые дни войны огонь по своим был частым явлением с российской стороны.

В свою очередь, украинский чиновник подтвердил изданию, что в первые дни вторжения войска РФ также сбили несколько своих вертолетов.

Как в этом месяце сообщили эксперты британского Минобороны, с момента полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 130 своих боевых самолетов.

Британский международный институт стратегических исследований (IISS) подсчитал, что Россия могла потерять в Украине 6-8% своих военных самолетов.