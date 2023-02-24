Вайнштейна приговорили еще к 16 годам по делу об изнасиловании

Напомним, Харви Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за аналогичные преступления - с учетом трех лет, уже проведенных за решеткой, ему остается отсидеть 36 лет.

В 2022 году жюри присяжных признало продюсера виновным по новому делу. Ему грозило заключение до 24 лет. На суде Вайнштейн отрицал знакомство с жертвой и отвергал обвинения. В деле русская модель фигурировала под вымышленным именем "Джейн Доу номер один". Ее личность не раскрывается.

Девушка рассказала в суде, что Вайнштейн пришел к ней в гостиницу в Беверли-Хиллз и принудил ее к оральному сексу.

Всего в рамках этого дела также рассматривались обвинения со стороны четырех женщин, в том числе выдвинутых женой губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, а также актрисой и сценаристкой Лорен Янг.

По этим эпизодам присяжные либо объявили Вайнштейна невиновным, либо признали невозможность вынести приговор за недостаточностью доказательств. Адвокаты продюсера выстаивали свои доказательства на том, что все происходило по обоюдному согласию.

Ранее по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах Харви Вайнштейн был приговорен в 2020 году к 23 годам заключения.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году после публикации расследования New York Times. Разоблачающий репортаж открыл голливудскую эру #MeToo, с тех пор Вайнштейна обвинили более 80 женщин, от оскароносных актрис до ассистенток.