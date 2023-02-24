Пн, 27.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Pasažieru vilciens начинает внедрение новой униформы для сотрудников

rus.tvnet.lv
Pasažieru vilciens начинает внедрение новой униформы для сотрудников
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Новая униформа сотрудников Pasažieru vilciens
Новая униформа сотрудников Pasažieru vilciens Фото: Пресс-фото

С понедельника, 27 февраля, Pasažieru vilciens начинает поэтапно внедрять новую форменную одежду для персонала. 

Эскиз костюма разработал художник Давидс (Роман Андреев).

Представители компании указали, что адаптация дизайнерского решения, а также авторский надзор и консультации по реализации дизайна и разработке технического задания обошлись в 4000 евро, но общая сумма сделанных предприятием инвестиций пока не названа.

Ранее Давидс создал униформу для экипажей латвийской авиакомпании airBaltic.

Униформу будут носить машинисты поездов, кондукторы, контролеры, кассиры на станциях и сотрудники Центра обслуживания клиентов.

Одежда функциональна, ее материал произведен специально, чтобы в ней было удобно двигаться, она была воздухопроницаемой, защитной, простой в уходе и чистке. В одежде использованы цвета, которые можно увидеть и в дизайне новых электропоездов - три тона серого, акценты - темно-желтый и бирюзовый.

Галерея: Новая форма сотрудников Pasažieru vilciens

"Работать с пассажирскими перевозчиками - большая честь, ведь так я помогаю не только создавать функциональную одежду, но и формировать образ страны - продуманный, ухоженный, статный. Для создания концепции униформы Pasažieru vilciens я исследовал отрасль и тенденции в мире, пообщался с сотрудниками, которые должны будут носить то, что я создал, чтобы им было не только удобно, но и чтобы они чувствовали себя хорошо в своей работе, которую они выполняют, и этот позитивный настрой можно было бы каждый день передавать тысячам пассажиров, выбирающих путешествие поездом", - добавил модный художник Давидс.

Новая коллекция униформы состоит из 11 предметов одежды для женщин и девяти - для мужчин, а также аксессуаров. Для женщин будут доступны платье, юбка, брюки, текстильная и вязаная жилетки, пиджак, вязаный кардиган, блузка, майка-поло, ветровка, пальто со съемной подкладкой, а для мужчин - брюки, тканевый и вязаный жилеты, пиджак, вязаный кардиган, рубашка, майка-поло, ветровка, пальто со съемной подкладкой.

Доступны несколько вариантов комбинаций одежды, из которых сотрудники могут выбрать наиболее удобную и соответствующую для выполнения рабочих задач униформу, а также адаптировать ее для носки в различную погоду.

В 2021 году была начата разработка нового дизайна униформы персонала поездов. Художник-модельер Давидс получил право создавать униформу для работников поездов и касс в результате опроса цен.

Нынешний дизайн формы Pasažieru vilciens был создан в 2011 году.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх