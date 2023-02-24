Фото ⟩ Pasažieru vilciens начинает внедрение новой униформы для сотрудников

Одежда функциональна, ее материал произведен специально, чтобы в ней было удобно двигаться, она была воздухопроницаемой, защитной, простой в уходе и чистке. В одежде использованы цвета, которые можно увидеть и в дизайне новых электропоездов - три тона серого, акценты - темно-желтый и бирюзовый.

"Работать с пассажирскими перевозчиками - большая честь, ведь так я помогаю не только создавать функциональную одежду, но и формировать образ страны - продуманный, ухоженный, статный. Для создания концепции униформы Pasažieru vilciens я исследовал отрасль и тенденции в мире, пообщался с сотрудниками, которые должны будут носить то, что я создал, чтобы им было не только удобно, но и чтобы они чувствовали себя хорошо в своей работе, которую они выполняют, и этот позитивный настрой можно было бы каждый день передавать тысячам пассажиров, выбирающих путешествие поездом", - добавил модный художник Давидс.