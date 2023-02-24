Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в четверг на Генеральной ассамблее ООН, на которой 141 страна потребовала у России незамедлительно прекратить боевые действия и вывести войска из Украины, призвал остальной мир продолжать оказывать поддержку Украине и выступил за создание международного трибунала, чтобы расследовать совершенные Россией военные преступления.
Ринкевич на Генеральной ассамблее ООН выступил за создание трибунала для России
За резолюцию проголосовала 141 из 193 стран-членов ООН, то есть почти три четверти (73%) членов главной международной организации.
The UN General Assembly adopted a resolution that demands #Russia leave #Ukraine.— UN News (@UN_News_Centre) February 23, 2023
In favour: 141
Against: 7
Abstentions: 32 pic.twitter.com/WnEoRp94kx
Выступая перед государствами - членами ООН, Ринкевич указал на абсурдную ситуацию, что постоянный член Совета безопасности ООН пытается изменить границы другого суверенного государства, используя военную силу, несмотря на то, что сверхзадача Совета безопасности - поддержание мира и безопасности. Он раскритиковал "безответственную ядерную риторику" России, отметив, что Владимир Путин сообщил об остановке участия России в новом договоре START.
"У каждого суверенного государство есть право на выбор своего внешнеполитического курса. Это относится как к Украине, так и к любому другому государству. У Украины есть право защищаться против зарубежной агрессии. Украина борется за свое выживание, за свое право существовать. Единственная ответственность за войну ложится на Россию. Россия начала эту войну, и только Россия может и незамедлительно должна закончить эту войну", - сказал Ринкевич.
В ходе выступления Ринкевич на русском языке обратился к жителям России.
"Обращаюсь к народу России, - сказал он. - Украина на вас не нападала. НАТО на вас не нападало. Ваше собственное правительство было тем, кто напал на Украину. Ваши солдаты убивают мирных жителей в Украине. Вы можете остановить эту войну, и вам нужно это сделать. Россия должна уйти из Украины".
Ринкевич указал, что Латвия осуждает осознанные нападения России на гражданскую и критическую инфраструктуру в Украине, в результате чего уничтожены жилые районы, школы, детские сады, больницы и критическая энергетическая инфраструктуры. "Умирают невинные мирные жители, в том числе дети. Более чем 17 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома или покинуть свою страну", - отметил Ринкевич.
Он выступил за то, что международная общественность должна продолжать поддерживать Украину - как в военном плане, так и гуманитарной помощью.
Ринкевич отметил большой вклад Латвии: помощь Латвии Украине значительно превысила 1% от ВВП Латвии.
Ринкевич также отметил, что Латвия поддерживает создание особого международного трибунала, на котором к ответственности будут призваны преступники российской войны. Он отметил, что таким преступлением является и незаконная депортация мирных жителей Украины в Россию и принудительная адоптация украинских детей, принудительная выдача паспортов гражданам Украины и призыв в вооруженные силы РФ.
Ринкевич также выразил поддержку формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Она предусматривает, что Россия должна вывести войска со всех территорий Украины и восстановить границы 1991 года.
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