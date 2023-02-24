Ринкевич на Генеральной ассамблее ООН выступил за создание трибунала для России

Выступая перед государствами - членами ООН, Ринкевич указал на абсурдную ситуацию, что постоянный член Совета безопасности ООН пытается изменить границы другого суверенного государства, используя военную силу, несмотря на то, что сверхзадача Совета безопасности - поддержание мира и безопасности. Он раскритиковал "безответственную ядерную риторику" России, отметив, что Владимир Путин сообщил об остановке участия России в новом договоре START.

"У каждого суверенного государство есть право на выбор своего внешнеполитического курса. Это относится как к Украине, так и к любому другому государству. У Украины есть право защищаться против зарубежной агрессии. Украина борется за свое выживание, за свое право существовать. Единственная ответственность за войну ложится на Россию. Россия начала эту войну, и только Россия может и незамедлительно должна закончить эту войну", - сказал Ринкевич.