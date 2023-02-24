В портах Латвии маяки подсвечены в цветах украинского флага

Это также свидетельство солидарности с Государственной гидрографической службой Украины, которая во время широкомасштабной военной агрессии России делала все возможное для продолжения своей деятельности, указывая кораблям верный путь и следя за тем, чтобы ход судна был безопасным.

Вдоль побережья Латвии расположены 19 маяков, и освещены будут все маяки, где для этого есть технические возможности: Лиепайский, Овишский, Мерсрагский, Даугавгривский маяки и маяк возле здания портовой администрации в Риге. В Рижском свободном порту подсветка останется на все выходные.

Министр сообщения Янис Витенбергс напомнил, что прошел год с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну в Украине.

"Жестокость России уму непостижима, и наша задача - всячески поддерживать Украину до ее полной победы над этим террористическим государством. Украина стала символом света, борющегося с тьмой, на мировом уровне. Пусть маяки в море, озаренные цветами украинского флага, помогут победить тьму и указать украинскому народу путь к победе над врагом!" - говорит Витенбергс.