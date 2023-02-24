24 февраля, через год после полномасштабного вторжения России в Украину, в Риге, на площади Бривибас, несколько тысяч человек собрались на митинг "Без тебя нет победы" для поддержки Украины и осуждения российской агрессии.
Фото и видео ⟩ "Без тебя нет победы" - у памятника Свободы в Риге прошел массовый митинг в поддержку Украины
На митинг-акцию протеста, организованную Латвийским гражданским альянсом, пришли как частные лица, так и представители различных организаций и политических сил. Многие из них несли украинские флаги, плакаты и другую атрибутику с украинской символикой.
На плакатах - лозунги, восхваляющие самоотверженную борьбу украинцев и стойкость общества.
На площадь Свободы также вынесли крупногабаритный украинский флаг, который несли не менее десяти человек.
В акции принимали участие и школьные группы.
Председатель Сейма Эдвард Смилтенс, выступая перед присутствующими, сказал, что за прошедший год можно было как пережить абсолютное зло, так и увидеть яркость людей. "Мы видели неправду, жестокость, но и невероятный героизм. Мы смогли увидеть, что означает истинная свобода и демократия, а также наши самые большие ценности", - сказал политик.
Он выразил уверенность, что мы крепки как общество и никогда не сдадимся. Свобода, справедливость и победа Украины - это и свобода, справедливость и победа Латвии, сказал Смилтенс. Спикер Сейма призвал присутствующих помянуть павших во время войны людей минутой молчания.
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в видеообращении выразила восхищение умением украинцев героически отстаивать свои права и тем, что народ Латвии не остался в стороне, когда увидел, что украинцам делают плохо.
Основатель "Twitter-конвоя" Рейнис Позняк, выступая перед присутствующими, указал, что Украина показала свою силу всему миру, чему учат и нас. "Украина говорит, что вместе мы победим", - сказал Позняк, добавив, что это формула силы, которая должна действовать и у нас.
В конце акции люди вместе с музыкантом Карлисом Казаксом спели народную песню "Pie Dieviņa gari galdi".
На территории дежурит полиция. Никаких беспорядков или попыток провокаций в ходе акции протеста не наблюдалось.
По словам руководителя организации Кристине Зонберги, латвийские учреждения, компании, организации и люди будут поддерживать Украину до ее окончательной победы. Она убеждена, что выражать эту ясную позицию очень важно.
Участникам акции предлагалось взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в свою одежду цвета украинского флага.
Видео: Люди собираются на митинг у памятника Свободы в Риге
С 4:50 до 9:50 на улице Пилс, 21, прошел плакатный мастер-класс к митингу "Без тебя нет победы". Митинг начался в 10 утра.
Уже сообщалось, что в конце недели в Риге проходит ряд мероприятий в поддержку Украины и по осуждению развязанной год назад Россией войны.
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