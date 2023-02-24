Фото и видео ⟩ "Без тебя нет победы" - у памятника Свободы в Риге прошел массовый митинг в поддержку Украины

Основатель "Twitter-конвоя" Рейнис Позняк, выступая перед присутствующими, указал, что Украина показала свою силу всему миру, чему учат и нас. "Украина говорит, что вместе мы победим", - сказал Позняк, добавив, что это формула силы, которая должна действовать и у нас.

В конце акции люди вместе с музыкантом Карлисом Казаксом спели народную песню "Pie Dieviņa gari galdi".

На территории дежурит полиция. Никаких беспорядков или попыток провокаций в ходе акции протеста не наблюдалось.

По словам руководителя организации Кристине Зонберги, латвийские учреждения, компании, организации и люди будут поддерживать Украину до ее окончательной победы. Она убеждена, что выражать эту ясную позицию очень важно.

Участникам акции предлагалось взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в свою одежду цвета украинского флага.

Видео: Люди собираются на митинг у памятника Свободы в Риге

С 4:50 до 9:50 на улице Пилс, 21, прошел плакатный мастер-класс к митингу "Без тебя нет победы". Митинг начался в 10 утра.

Уже сообщалось, что в конце недели в Риге проходит ряд мероприятий в поддержку Украины и по осуждению развязанной год назад Россией войны.