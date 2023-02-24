Как сэкономить до 30% бюджета, правильно планируя питание

Планируй и составляй список покупок

Прежде чем идти в продуктовый магазин, важно оценить свои планы и питание на следующую неделю - сколько блюд вы будете готовить дома в течение недели, и сколько времени вы сможете этому посвятить. Список покупок должен соответствовать потребностям и пожеланиям в еде на следующие несколько дней.

"Если ты новичок в планировании питания, планируй только несколько блюд вперед и покупай необходимые для этого продукты", - рекомендует эксперт. Чтобы избежать покупки лишних продуктов, перед выходом из дома рекомендуется подготовить список или сфотографировать содержимое холодильника на смартфон. Это поможет вам не растеряться в магазине и понять, что еще нужно купить. "Составь список покупок, в котором были бы твои любимые продукты, которые ты умеешь готовить и которые легко комбинируются, например, крупы, овощи и богатые белком продукты - молочные продукты, яйца, мясо", - рекомендует эксперт. Один из полезных "трюков" – включать в корзину покупок здоровые закуски и лакомства, потому что обязательно ты тоже захочешь их съесть.

Используйте герметично закрытые контейнеры для более длительного хранения продуктов