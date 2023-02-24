Данные, собранные Евростатом, показывают, что каждый год в Европейском Союзе (ЕС) мы выбрасываем почти 57 млн. тонн продуктов. Домохозяйства генерируют более половины (55%) пищевых отходов, т.е. каждый житель ЕС ежегодно выбрасывает около 70 кг продуктов. Снижая количество выбрасываемых продуктов, мы экономим как финансовые, так и экологические ресурсы.
Как сэкономить до 30% бюджета, правильно планируя питание
Изучая привычки совершения покупок и хранения продуктов, эксперт по планированию питания со степенью магистра по диетологии Клинта Стасюле делится своими наблюдениями и дает ценные советы о том, как уменьшить количество пищевых отходов, что включает в себя и снижение расходов.
Одной из основных причин, почему домохозяйства генерируют большое количество пищевых отходов, является нехватка времени и знаний. "Люди мотивированы питаться здоровее, экономить деньги и меньше выбрасывать, но повседневная занятость и неинформированность являются основной причиной, почему мы создаем так много отходов", - объясняет эксперт К.Стасюле.
Граждане совершают несколько серьезных ошибок, которые значительно снижают питательную ценность и срок хранения пищевых продуктов. Планирование питания и продуманная покупка продуктов могут значительно сократить пищевые отходы и расходы на питание. Для тех, кто ранее не пытался изменить свои привычки, следуя рекомендованным принципам можно сэкономить до 30% своего текущего бюджета на питание. "Я хотела бы напомнить вам, что планирование питания не означает "все или ничего"! Вы можете готовить дома или питаться вне дома. Середина принесет успех в долгосрочной перспективе", - ободряет эксперт.
Планируй и составляй список покупок
Прежде чем идти в продуктовый магазин, важно оценить свои планы и питание на следующую неделю - сколько блюд вы будете готовить дома в течение недели, и сколько времени вы сможете этому посвятить. Список покупок должен соответствовать потребностям и пожеланиям в еде на следующие несколько дней.
"Если ты новичок в планировании питания, планируй только несколько блюд вперед и покупай необходимые для этого продукты", - рекомендует эксперт. Чтобы избежать покупки лишних продуктов, перед выходом из дома рекомендуется подготовить список или сфотографировать содержимое холодильника на смартфон. Это поможет вам не растеряться в магазине и понять, что еще нужно купить. "Составь список покупок, в котором были бы твои любимые продукты, которые ты умеешь готовить и которые легко комбинируются, например, крупы, овощи и богатые белком продукты - молочные продукты, яйца, мясо", - рекомендует эксперт. Один из полезных "трюков" – включать в корзину покупок здоровые закуски и лакомства, потому что обязательно ты тоже захочешь их съесть.
Используйте герметично закрытые контейнеры для более длительного хранения продуктов
"Обязательно стоит знать, что приготовленная еда может храниться вне холодильника до 2 часов. Поэтому вы всегда должны перекладывать остатки еды из сковородок и кастрюль в герметично закрывающиеся контейнеры и ставить их в холодильник. Там они могут храниться до 3-4 дней. Кроме того, лучше всего положить листья салата в ящик для хранения с крышкой, подложив под него бумажное полотенце, которое впитает лишнюю влагу и предотвратит порчу листьев салата. Зелень дольше останется свежей, если положить ее в стакан с водой или завернуть во влажное бумажное полотенце и поместить в закрывающиеся пакеты", - говорит К.Стасюле.
Между тем, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьеров Дариус Римкус отмечает, что использование прозрачных контейнеров для еды может помочь уменьшить количество пищевых отходов. Если все продукты в холодильнике легко просматриваются, то меньше шансов, что что-то останется незамеченным и, следовательно, будет выброшено. Кроме того, продукты, хранящиеся в прозрачных контейнерах, побуждают нас более творчески подходить к приготовлению еды.
"Пластиковые или стеклянные контейнеры помогают не только сохранять продукты, но и экономить место в холодильнике. Независимо от формы контейнеров, ее можно складывать друг на друга, что позволяет эффективно использовать пространство, а открыв холодильник, легко увидеть, что находится внутри. Контейнеры для хранения продуктов представлены в широком ассортименте - начиная с пластиковых коробок различных размеров и заканчивая стеклянными контейнерами, которые также можно использовать для замораживания продуктов или запекания их в духовке", - говорит Д.Римкус.
Обращай внимание на срок годности продуктов
Наряду с продуманным планированием питания и покупкой продуктов эксперт по планированию питания предлагает уделить внимание и безопасности при питании. "Продукты, у которых короткий срок реализации, имеют строго ограниченный срок хранения и отмечены надписью "употребить до" и конкретной датой. Употребление продукта после указанной даты может нанести вред здоровью. Однако есть группы продуктов, на упаковке которых срок годности отмечен надписью "лучше употребить до" и датой. Например, крупы, которые даже после рекомендуемого срока остаются съедобными и безопасными для здоровья. Не зная эти нюансы, люди для экономии продолжают употреблять продукты, которые могут стать вредными для здоровья, потому что в них размножились патогенные микроорганизмы, а другие продукты, которые еще пригодны в пищу, выбрасывают, потому что истек рекомендованный срок хранения на упаковке", - говорит К.Стасюле.
Делай ревизию кухонных полок и холодильника
Продукты длительного хранения надо помещать глубже в холодильник или на более высокие полки, а те, которые нужно своевременно съесть – нужно расположить на уровне глаз. Рекомендуется регулярно чистить холодильник и всегда отделять свежее мясо от приготовленной еды. Чистку холодильника можно делать каждое воскресенье или по крайней мере в последнюю дату каждого месяца, а всю морозильную камеру опустошать раз в год – перед началом нового сезона ягод и овощей.
"Стоит выделить отдельную полку в холодильнике для различных продуктов, таких как молочные продукты, мясо, овощи и т.д. Выделение отдельной полки поможет потреблять продукты, которые уже были приготовлены или использованы. Это позволит нам не забыть, что у нас есть в холодильнике, но и не прятать остатки еды за другими продуктами", - объясняет Д.Римкус, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьеров.
Используйте остатки еды для приготовления следующих блюд
Очистка и нарезка овощей может быть затратной по времени, поэтому рекомендуется готовить овощные закуски и заготовки в больших количествах. Например, морковь, которая уже начинает высыхать, следует нарезать на кусочки или измельчить кубиками и хранить в закрытой посуде с водой. На следующий день при приготовлении супа или рагу используй ингредиенты, которые хранились в воде, для приготовления блюда.
"Если пришлось купить и приготовить больше, чем будет использовано, продукты, заготовки или готовые блюда также могут храниться в морозильной камере, например, сыр, свежее мясо или порция тушеного мяса. Не забудь перед замораживанием поместить их в подходящую для заморозки посуду или пакет (обрати внимание на указания производителя или символ снежинки на упаковке), и каждую группу продуктов храни в отдельных отделениях", - объясняет К.Стасюле.
Помощники на кухне, в которые стоит инвестировать
Энергоэффективный холодильник с различными отделениями и вместительной морозильной камерой, безусловно, станет отличным помощником на кухне. "Холодильники последнего поколения могут регулировать влажность и температурный режим на каждой полке, что позволяет уменьшить колебания температуры и дольше сохранять свежесть различных продуктов. Тем, кто готовит еду на несколько дней вперед, стоит купить микроволновую печь, чтобы разогревать еду без лишнего жира. Качественные и химически безвредные контейнеры для хранения продуктов, пищевой термос и сумка-холодильник также пригодятся на каждый день, что поможет дольше сохранить продукты в целости и сохранности", - рекомендуют эксперты.
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