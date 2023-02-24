Украинский спикер: присланные Латвией Stinger помогли остановить десант РФ в Киеве

Стефанчук поблагодарил Латвию за вклад в поддержку Украины, в том числе за реабилитацию украинских солдат, пострадавших в войне, и за прием 41 тысячи украинских беженцев.

Россия продолжает убивать украинцев, заявил спикер украинского парламента. Однако наряду со всеми бедами Украина получила поддержку настоящих друзей, в том числе из Латвии, за что им благодарна.

Стефанчук также выразил надежду на то, что Латвия поддержит стремление Украины к вступлению в НАТО, поскольку в случае, если Украина не вступит в альянс, сохранятся угрозы как для существования Украины, так и для европейской безопасности.