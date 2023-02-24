Пострадавшее от пожара судно Escape пришвартовано в Рижском порту

Как сообщалось, в ночь на среду координационный центр поиска и спасения на море службы береговой охраны получил с находившегося в Рижском заливе грузового судна Escape сообщение о том, что на его борту возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Экипаж численностью 15 человек покинул судно в спасательной шлюпке и позже был взят на борт судном "Kairit" и доставлен в Рижский порт.