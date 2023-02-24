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Как кремлевская пропаганда готовила общество к войне в Украине

rus.tvnet.lv
Как кремлевская пропаганда готовила общество к войне в Украине
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Пропаганда
Пропаганда Фото: AFP/Scanpix, Shutterstock, TVNET kolāža

Российская пропаганда перед полномасштабным вторжением России, начавшимся 24 февраля прошлого года, неустанно готовила российское общество к этой войне, утверждая, что "Россия хочет мира", что "Украина является агрессором" и говоря бесчисленное количество другой лжи.

Американский аналитический центр Atlantic Council ("Атлантический совет") опубликовал объемный отчет о российской пропаганде с 2014 года до вторжения 24 февраля 2022 года. В докладе описаны наиболее распространенные утверждения российской пропаганды о России, Украине и Западе, которые распространяются в российских СМИ.

Это тысячи различных публикаций - только те, которые были проанализированы экспертами Atlantic Council. На самом деле таких публикаций гораздо больше.

Что говорила кремлевская пропаганда с 2014 по 2021 год

При изучении пропаганды в период с 2014 по 2021 год аналитики проанализировали более девяти тысяч публикаций проектов StopFake и EUvsDisinfo, которые занимаются фактчекингом материалов российской пропаганды.

На основе этих данных был создан список из 367 утверждений российской пропаганды об Украине, опубликованных в 14 крупных российских СМИ.

Самые популярные из этих пропагандистских утверждений:

  • "Украинская армия и добровольческие формирования проявляют жестокость";
  • "Украина превратилась в несостоявшееся государство после того, как последовала за Европой";
  • "Украинцы - нацисты";
  • "Реформы в Украине направлены против русских";
  • "Россия - не агрессор";
  • "Украина поддерживает терроризм".

Аналитики также изучили контекст, в котором российская пропаганда чаще всего использовала вышеупомянутые утверждения. Основные темы для публикаций, в которых использовались указанные высказывания:

  • Вооруженные силы;
  • Нацизм;
  • Война;
  • Оружие массового поражения;
  • Терроризм.

Что говорила пропаганда незадолго до вторжения

Аналитики также изучили более 10 000 публикаций российских пропагандистских СМИ, выпущенных в период с 16 декабря 2021 года по 24 февраля 2022 года.

В этих публикациях затрагивались некоторые ключевые темы - требование Россией гарантий безопасности от НАТО и США, эвакуация жителей Донбасса и признание независимости самопровозглашенных "народных республик" Донбасса.

Основные сообщения этих публикаций:

  • "Россия хочет мира";
  • "Россия имеет моральное право защищать Донбасс";
  • "Украина - агрессор";
  • "Запад нагнетает напряженность в регионе";
  • "Украина - марионетка Запада".

Зачем собирать такую ​​информацию?

Осуществление агрессии против другой страны связано с подготовкой к этому процессу.

Эксперты Atlantic Council считают, что российская пропаганда и дезинформация могут быть доказательством того, что Россия давно готовилась к вторжению в Украину.

Вот почему важно документировать распространение такой пропаганды и дезинформации, чтобы после войны собранную информацию можно было использовать для обвинения инициаторов и подстрекателей войны.

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