Как кремлевская пропаганда готовила общество к войне в Украине

Американский аналитический центр Atlantic Council ("Атлантический совет") опубликовал объемный отчет о российской пропаганде с 2014 года до вторжения 24 февраля 2022 года. В докладе описаны наиболее распространенные утверждения российской пропаганды о России, Украине и Западе, которые распространяются в российских СМИ.

Это тысячи различных публикаций - только те, которые были проанализированы экспертами Atlantic Council. На самом деле таких публикаций гораздо больше.

Что говорила кремлевская пропаганда с 2014 по 2021 год

При изучении пропаганды в период с 2014 по 2021 год аналитики проанализировали более девяти тысяч публикаций проектов StopFake и EUvsDisinfo, которые занимаются фактчекингом материалов российской пропаганды.

На основе этих данных был создан список из 367 утверждений российской пропаганды об Украине, опубликованных в 14 крупных российских СМИ.

Самые популярные из этих пропагандистских утверждений:

"Украинская армия и добровольческие формирования проявляют жестокость";

"Украина превратилась в несостоявшееся государство после того, как последовала за Европой";

"Украинцы - нацисты";

"Реформы в Украине направлены против русских";

"Россия - не агрессор";

"Украина поддерживает терроризм".