Российская пропаганда перед полномасштабным вторжением России, начавшимся 24 февраля прошлого года, неустанно готовила российское общество к этой войне, утверждая, что "Россия хочет мира", что "Украина является агрессором" и говоря бесчисленное количество другой лжи.
Как кремлевская пропаганда готовила общество к войне в Украине
Американский аналитический центр Atlantic Council ("Атлантический совет") опубликовал объемный отчет о российской пропаганде с 2014 года до вторжения 24 февраля 2022 года. В докладе описаны наиболее распространенные утверждения российской пропаганды о России, Украине и Западе, которые распространяются в российских СМИ.
Это тысячи различных публикаций - только те, которые были проанализированы экспертами Atlantic Council. На самом деле таких публикаций гораздо больше.
Что говорила кремлевская пропаганда с 2014 по 2021 год
При изучении пропаганды в период с 2014 по 2021 год аналитики проанализировали более девяти тысяч публикаций проектов StopFake и EUvsDisinfo, которые занимаются фактчекингом материалов российской пропаганды.
На основе этих данных был создан список из 367 утверждений российской пропаганды об Украине, опубликованных в 14 крупных российских СМИ.
Самые популярные из этих пропагандистских утверждений:
- "Украинская армия и добровольческие формирования проявляют жестокость";
- "Украина превратилась в несостоявшееся государство после того, как последовала за Европой";
- "Украинцы - нацисты";
- "Реформы в Украине направлены против русских";
- "Россия - не агрессор";
- "Украина поддерживает терроризм".
Аналитики также изучили контекст, в котором российская пропаганда чаще всего использовала вышеупомянутые утверждения. Основные темы для публикаций, в которых использовались указанные высказывания:
- Вооруженные силы;
- Нацизм;
- Война;
- Оружие массового поражения;
- Терроризм.
Что говорила пропаганда незадолго до вторжения
Аналитики также изучили более 10 000 публикаций российских пропагандистских СМИ, выпущенных в период с 16 декабря 2021 года по 24 февраля 2022 года.
В этих публикациях затрагивались некоторые ключевые темы - требование Россией гарантий безопасности от НАТО и США, эвакуация жителей Донбасса и признание независимости самопровозглашенных "народных республик" Донбасса.
Основные сообщения этих публикаций:
- "Россия хочет мира";
- "Россия имеет моральное право защищать Донбасс";
- "Украина - агрессор";
- "Запад нагнетает напряженность в регионе";
- "Украина - марионетка Запада".
Зачем собирать такую информацию?
Осуществление агрессии против другой страны связано с подготовкой к этому процессу.
Эксперты Atlantic Council считают, что российская пропаганда и дезинформация могут быть доказательством того, что Россия давно готовилась к вторжению в Украину.
Вот почему важно документировать распространение такой пропаганды и дезинформации, чтобы после войны собранную информацию можно было использовать для обвинения инициаторов и подстрекателей войны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!