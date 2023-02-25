Как долго Россия может позволить себе воевать?

Есть и плохие новости - даже в этих условиях Путин находит достаточно средств для продолжения войны. Есть мнение, что средств на войну с Украиной у России может хватить еще на три года. Это при условии, что внешняя конъюнктура останется на текущем уровне - падение цен на нефть не будет резким и Россия сохранит имеющиеся золотые запасы, а также валютные резервы в юанях.

Даже если России придется сокращать расходы, деньги на войну будут сокращаться только в самом крайнем случае - эти расходы в российском бюджете находятся на почти "священном и неприкосновенном" уровне. Во время предыдущих кризисов - 2014-15 и 2020 годов Минфин уговорил Путина сократить расходы, и это было сделано - но но не в военной отрасли. Деньги на оборонку нашлись и тогда, когда цена на нефть была ниже 30 долларов за баррель.

Как Россия защищает военные расходы?

Бюджет России устроен так, что "оправданные расходы" покрываются за счет доходов от нефти и газа. Это высоко предсказуемая и стабильная форма финансирования, менее зависимая от внешних факторов, чем экспорт сырья. Основными источниками доходов являются налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины и акцизы.

В 2023 году Минфин прогнозирует, что нефтегазовые доходы увеличатся примерно на 17,2 млрд рублей (2,15 млрд евро). С учетом прогнозов эти доходы будут на эквивалентном уровне в 2024 и 2025 годах.