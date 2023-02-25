В пятницу, 24 февраля, исполнился год с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. Это привело к ряду вопросов, например, как долго у России хватит средств на войну? Издание The Bell искало ответ.
Как долго Россия может позволить себе воевать?
Сколько денег у России?
Цель санкций, введенных западными странами, состоит в том, чтобы помешать Владимиру Путину получать регулярные доходы, с помощью которых можно было бы продолжать финансирование войны. США и их союзники прошли долгий путь - валютные резервы в долларах и евро заблокированы, а Россия не имеет доступа к половине своих золотых резервов.
Также были разорваны различные виды деловых и логистических связей, которые сейчас перестраиваются. Главный пункт - Кремль потерял европейский рынок, который больше не доступен для экспорта нефти и газа. Нефтяное эмбарго, а также потолок цен снижают цену на нефть марки Urals - в настоящее время Россия вынуждена продавать нефть по 45-50 долларов за баррель, а со скидками - еще по более низкой цене, которая зависит от покупателя.
Недавно также вступило в силу эмбарго на нефтепродукты. Это тоже очень неприятно для российского рынка, потому что в Азии нет спроса на российское дизтопливо и мазут. Бюджет РФ уже в январе столкнулся с большим дефицитом, и в настоящее время в России никто не говорит о профиците бюджета (как это было до войны). Главный вопрос - насколько велик будет дефицит бюджета в конце года?
Есть и плохие новости - даже в этих условиях Путин находит достаточно средств для продолжения войны. Есть мнение, что средств на войну с Украиной у России может хватить еще на три года. Это при условии, что внешняя конъюнктура останется на текущем уровне - падение цен на нефть не будет резким и Россия сохранит имеющиеся золотые запасы, а также валютные резервы в юанях.
Даже если России придется сокращать расходы, деньги на войну будут сокращаться только в самом крайнем случае - эти расходы в российском бюджете находятся на почти "священном и неприкосновенном" уровне. Во время предыдущих кризисов - 2014-15 и 2020 годов Минфин уговорил Путина сократить расходы, и это было сделано - но но не в военной отрасли. Деньги на оборонку нашлись и тогда, когда цена на нефть была ниже 30 долларов за баррель.
Как Россия защищает военные расходы?
Бюджет России устроен так, что "оправданные расходы" покрываются за счет доходов от нефти и газа. Это высоко предсказуемая и стабильная форма финансирования, менее зависимая от внешних факторов, чем экспорт сырья. Основными источниками доходов являются налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины и акцизы.
В 2023 году Минфин прогнозирует, что нефтегазовые доходы увеличатся примерно на 17,2 млрд рублей (2,15 млрд евро). С учетом прогнозов эти доходы будут на эквивалентном уровне в 2024 и 2025 годах.
Военные расходы в России запланированы на уровне 9,5 трлн рублей (118,7 млрд евро) ежегодно. На социальную политику выделено 7,3 трлн рублей (91,3 млрд евро). Эти суммы покрываются доходами от нефти и газа. Сам Путин в декабре прямо заявил, что военные расходы сокращаться не будут.
Российские экономисты отмечают, что российское правительство учитывает внешние факторы и возможные проблемы в бюджете. Также очевидна готовность к сокращению расходов, но это будет касаться социальной сферы - скорее сократятся социальные гарантии, пенсии, расходы на здравоохранение и т.д., но не расходы на армию.
Что происходит с доходами от нефти и газа?
В 2022 году против России были введены беспрецедентные санкции. Несмотря на них, Россия по-прежнему экспортирует значительную часть своих полезных ископаемых. Однако доходы явно падают, причем падение идет быстрее, чем прогнозировали российские чиновники осенью.
Во-первых, прогнозы и содержащиеся в них показатели не в полной мере отражают текущую макроэкономическую ситуацию. Например, в бюджете на 2023 год предусмотрено, что Россия получит 1,7 трлн рублей доходов от экспорта 125 млрд кубометров газа. Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков обращает внимание на то, что такой большой объем экспорта точно не будет реализован.
"В бюджете не учтены взрывы на газопроводах "Северный поток". Если 90 млрд кубометров газа пойдет на экспорт, будет хорошо", - говорит Исаков.
Во-вторых, российский бюджет не учитывает влияние потолка цен на нефть, а РФ согласна продавать нефть с большими скидками. К примеру, Турция заключила соглашение о 25-процентной скидке, что в 2022 и 2023 году лишило бюджет РФ примерно 18 миллиардов долларов. Значит, эта сумма не дойдет до бюджета, хотя уже заложена туда.
Насколько большим будет дефицит бюджета?
Текущий бюджет прогнозирует, что Россия закончит 2023 год с дефицитом в 2% ВВП. Эти показатели рассчитаны с учетом цены на нефть 70 долларов за баррель. Падение среднегодовой цены на нефть на каждые 10 долларов обойдется российскому бюджету в 15 миллиардов долларов. Прогноз Bloomberg Economics показывает, что при 50 долларах за баррель дефицит бюджета России составит 3% ВВП.
Валютных резервов в золоте и юанях хватит, чтобы Россия прожила с таким дефицитом около трех лет. Министерство финансов уже начало продажу юаня в январе. Однако, чтобы заставить Россию полностью распродать свои резервы в юанях (на сумму около 45 миллиардов долларов), цена Urals должна упасть до 25 долларов. Это маловероятный сценарий.
Что все это значит?
Несмотря на усилия Запада и очевидные проблемы в российском бюджете, у Путина достаточно средств, чтобы продолжать войну еще как минимум три года. Даже если Россия и потеряет больше доходов от нефти и газа, народу РФ придется рассчитывать на меньшие доходы и льготы, потому что приоритетом Кремля является военная, а не социальная сфера.
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