Пожар в трехэтажном доме в Закюмуйже: эвакуировались 22 человека

Вызов на пожар в Закюмуйжу поступил в VUGD примерно в 19:00. На месте происшествия было установлено, что в квартире на втором этаже горят предметы домашнего обихода, пол и стена площадью пять квадратных метров (м2). До приезда пожарных из здания эвакуировались 22 человека. В течение полутора часов работы на месте происшествия были завершены.

Приблизительно в 19:30 поступил звонок на улицу Крустпилс в Риге, где горела хозяйственная постройка. На месте было установлено, что горят первый этаж хозяйственного здания площадью 120 м2 и чердак площадью 100 м2. Пожар удалось потушить только сегодня утром.

В общей сложности за минувшие сутки в VUGD поступило 48 вызовов: восемь - на тушение пожаров, 26 - на спасательные работы, 14 вызовов оказались ложными.