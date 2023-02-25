"Выдавал себя за украинку": детектив о разоблачении мошенника

Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, перед вами действительно обман. Это история о том, как мошенник в соцсети Facebook выдавал себя за женщину из Украины, которая пытается продать в Латвии смартфон по невероятно выгодной цене. Мошенник не осознавал, что сам в итоге окажется в положении обманутого.

В поисках нового смартфона Элвис решил посмотреть предложение в разделе распродаж социальной сети Facebook, где любой желающий может разместить свое объявление. В том числе и мошенники.

Внимание Элвиса привлекли несколько похожих предложений, а именно: смартфон Apple iPhone 13, по невероятно низкой цене около 500 евро. У всех профилей, которые выставили выгодное предложение, было нечто общее - они притворялись украинками, в профиле имели всего одно фото, а друзей в соцсети не имели вообще.

Подозрения в мошенничестве быстро росли. Элвис начал общение с одним из торговцев - "украинкой Златой Сагаловой". Когда разговор начался, продавец молниеносно ответил на английском и потребовал предоплату (потому что "спрос очень большой").

Элвис утверждает, что связывался и с другими подозрительными торговцами, которые плохо говорили по-латышски.

Pēkšņi tiek prasīta priekšapmaksa, jo pieprasījums ļoti liels. Domāju gan, ka liels – iPhone 13 Pro par 550€!!! pic.twitter.com/ZQah9Ye7Q0 — Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) February 4, 2023