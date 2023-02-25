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"Выдавал себя за украинку": детектив о разоблачении мошенника
Приложения на мобильном телефоне. Иллюстративное фото Фото: Vasin Lee/Shutterstock
rus.tvnet.lv
"Выдавал себя за украинку": детектив о разоблачении мошенника
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Если цена кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, перед вами действительно обман. Это история о том, как мошенник в соцсети Facebook выдавал себя за женщину из Украины, которая пытается продать в Латвии смартфон по невероятно выгодной цене. Мошенник не осознавал, что сам в итоге окажется в положении обманутого.

В поисках нового смартфона Элвис решил посмотреть предложение в разделе распродаж социальной сети Facebook, где любой желающий может разместить свое объявление. В том числе и мошенники.

Внимание Элвиса привлекли несколько похожих предложений, а именно: смартфон Apple iPhone 13, по невероятно низкой цене около 500 евро. У всех профилей, которые выставили выгодное предложение, было нечто общее - они притворялись украинками, в профиле имели всего одно фото, а друзей в соцсети не имели вообще.

Подозрения в мошенничестве быстро росли. Элвис начал общение с одним из торговцев - "украинкой Златой Сагаловой". Когда разговор начался, продавец молниеносно ответил на английском и потребовал предоплату (потому что "спрос очень большой").

Элвис утверждает, что связывался и с другими подозрительными торговцами, которые плохо говорили по-латышски.

Из интереса к тому, как преступник поведет себя дальше, мужчина продолжил общение и убедил мошенника в том, что перевел запрошенные деньги. "Зашел в PayPal, перевел жене один цент, а потом изменил этот платеж - добавил адрес электронной почты, который мне отправили и изменил сумму на 300 евро. Отправил фото продавцу, как он и просил", - написал Элвис в соцсетях.

Мошенник становился все более уклончивым и придумывал новые отговорки, но все же прислал Элвису адрес в Риге, чтобы он мог съездить за телефоном. Однако по прибытии в указанное место снова появились новые отговорки, а продавец телефона так и не появился. Мошенник написал Элвису, что забыл телефон на работе.

Однако позже мошенник заметил, что на самом деле не получил аванс, и, вероятно, в этот момент понял, что обмануть этого человека ему не удастся. Мошенник стал уклончивым и неожиданно сменил язык разговора с английского на латышский.

Элвис продолжал общаться с продавцом, который отчаянно пытался получить деньги. В итоге было предложено перевести деньги на счет "друга" мошенника по имени Дмитрий Новаковский. "А теперь у нас есть имя и фамилия! Итак, это Дмитрий Новаковский из Днепровской области. Судя по имени, он действительно украинец. Свяжусь со своими друзьями из Днепра, чтобы узнать, узнают ли они этого человека", - написал Элвис в своих соцсетях.

В конце концов Элвису, который рассказал мошеннику, что ему якобы звонили из банка, удалось узнать, что адрес торговца - город Днепр в Украине.

В итоге разговор сошел на нет. Скорее всего, мошенник сам понял, что его обманывают и ожидаемой прибыли он не получит. "Похоже, Дмитрий ушел, не попрощавшись. Будь здоров, мой друг! Может, когда-нибудь еще встретимся",- написал Элвис.

Что делать в таких ситуациях?

Apollo.lv связался с полицией, которая заявила, что к ним регулярно поступают заявления от жителей, обманутых при покупке или продаже товаров в Интернете, и это один из самых распространенных видов мошенничества.

В прошлом году было зарегистрировано более 1000 мошенничеств и попыток мошенничества, связанных с куплей-продажей. Обычно пострадавшие сообщают, что перечислили предоплату за товар, но так и не получили его. Вернуть деньги также оказалось невозможно. Подобные мошенничества совершаются с использованием как порталов для объявлений, так и социальных сетей.

"Жители должны учитывать, что необычно низкая цена товара является сигналом о возможном мошенничестве. Также обязательно стоит изучить отзывы о конкретном продавце в Интернете. А при покупке у частного лица рекомендуется не вносить предоплату. Желательно договориться о личной встрече, где можно будет посмотреть товар и сразу проверить его качество.

Жители должны сообщать о случаях или попытках мошенничества, обратившись с заявлением в ближайшее отделение полиции или отправив его в электронном виде", - говорят представители Госполиции.

Подобные случаи мошенничества в интернет-среде обычно осуществляются людьми из созданных фейковых профилей. При расследовании таких случаев полиция регулярно выявляет и арестовывает злоумышленников. Нередко за такую ​​деятельность арестовывают местных жителей, и в настоящее время не наблюдается тенденции, что мошенничеством занимаются именно приехавшие в Латвию граждане Украины.

Однако в полиции не уточнили, был ли на самом деле мошенник из Украины.

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