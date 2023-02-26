Семья в Салацгриве осталась без подъездной дороги. Незавидная ситуация возникла, когда после 20 лет дружбы соседи больше не разрешали проезжать через их владения. Муниципалитет же разрешил использовать естественную дорогу в районе дюн, что значит, что летом вождению будут мешать отдыхающие, а осенью и весной дорога становится непроходимой, сообщает передача 4. studija.
Видео ⟩ Семья в Салацгриве живет в доме без адреса и добирается до жилища по дюнам. Что случилось?
Программа организовала встречу с владельцем дома на улице Капу 10, Жанете Берзиней. Чтобы попасть до собственности, пришлось обойтись без приложений-путеводителей, потому что улицы Капу в Салацгриве нет. От Берзини было получено указание проехать в парк Звейниеку к месту сбора собачьих отходов, повернуть между столами, где отдыхают люди, и затем проехать "под знаком" по дюнам.
Недвижимость в сотне с лишним метров от моря семья Жанете приобрела в 2000 году, и даже представить себе не могла, что спустя 23 года окажутся в такой неудобной ситуации, что у дома не будет ни адреса, ни нормального подъездного пути.
Андрис Зунде, руководитель администрации Салацгривского объединения, пояснил: "Самоуправление нигде не брало на себя обязательства обустроить эту улицу. Скорее, мы ожидали такой инициативы от исполнителей этой идеи. Они бы обратились в муниципалитет с просьбой заняться улицей, и мы сделали это в тех пределах, где она находится на муниципальной земле.
Идея построить улицу Капу, которая стала бы решением проблем семьи Берзиньшей, застряла в документах с 2006 года. Но дом по адресу Капу 10 есть, и в нем живут люди.
Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)
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