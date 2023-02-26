Видео ⟩ Семья в Салацгриве живет в доме без адреса и добирается до жилища по дюнам. Что случилось?

Программа организовала встречу с владельцем дома на улице Капу 10, Жанете Берзиней. Чтобы попасть до собственности, пришлось обойтись без приложений-путеводителей, потому что улицы Капу в Салацгриве нет. От Берзини было получено указание проехать в парк Звейниеку к месту сбора собачьих отходов, повернуть между столами, где отдыхают люди, и затем проехать "под знаком" по дюнам.

Недвижимость в сотне с лишним метров от моря семья Жанете приобрела в 2000 году, и даже представить себе не могла, что спустя 23 года окажутся в такой неудобной ситуации, что у дома не будет ни адреса, ни нормального подъездного пути.

Андрис Зунде, руководитель администрации Салацгривского объединения, пояснил: "Самоуправление нигде не брало на себя обязательства обустроить эту улицу. Скорее, мы ожидали такой инициативы от исполнителей этой идеи. Они бы обратились в муниципалитет с просьбой заняться улицей, и мы сделали это в тех пределах, где она находится на муниципальной земле.

Идея построить улицу Капу, которая стала бы решением проблем семьи Берзиньшей, застряла в документах с 2006 года. Но дом по адресу Капу 10 есть, и в нем живут люди.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)