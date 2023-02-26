Долгожданную видеоигру обвинили в пропаганде СССР и поддержке войны. Что не так с Atomic Heart?

"Друзья, мы получили много вопросов о нашей позиции в Mundfish. Мы хотим подчеркнуть, что Mundfish - это студия разработки игр с глобальной командой, работающей над инновационными играми, и мы однозначно выступаем за мир и против насилия", - написано в Twitter-аккаунте компании.

После начала российского вторжения в Украину против России были введены санкции. Именно поэтому студия переехала из Москвы на Кипр. Несмотря на это, в российских СМИ компания не скрывала, что является российской.

Интересно взглянуть на основных инвесторов Mundfish, среди которых китайская Tencent и фонд GEM Capital российского инвестора Анатолия Палия. Сам Палий работал в дочерней компании "Газпрома" "Газэнергосеть".

"Это первый красный флажок, который следует принять во внимание - если вы геймер, особенно из Восточной Европы, то, купив эту игру, вы можете профинансировать студию, деньги которой дал российский режим", - прокомментировал Лукашевич.

Одним из основателей Mundfish является Роберт Багратуни, в свое время возглавлявший Mail.ru.

Данные для российских властей?

Советская пропаганда - один из факторов, привлекающих внимание к Atomic Heart. Следующий вопрос, который также широко обсуждается? - защита данных игроков.

AIN Capital отметила, что в российских интернет-магазинах на странице Mundfish есть пункт о том, что "данные игроков могут собираться и отправляться в российские органы, такие как налоговые органы и Федеральная служба безопасности".