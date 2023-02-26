Во вторник, 21 февраля, в мире компьютерных игр стартовала новинка, анонсированная еще в 2017 году. Хотя игра Atomic Heart доступна для публики всего несколько дней, она уже получила много критики за тесные связи разработчиков игры с Россией и Китаем, пропаганду, а также нечеткие правила защиты данных.
Долгожданную видеоигру обвинили в пропаганде СССР и поддержке войны. Что не так с Atomic Heart?
Несмотря на то, что желающих поиграть в игру, главный герой которой - "агент КГБ в советской идиллии", довольно много, во многих странах было принято решение о запрете распространения игры.
Советская утопия
Сюжет игры предполагает, что после Второй мировой войны Советский Союз стал чрезвычайно развитой страной. Технологический и робототехнический прорыв СССР освобождает людей от ручного труда.
Однако неудержимый прогресс и секретные эксперименты привели к созданию мутировавших существ, чудовищных машин и мощных роботов, которые восстают против своих создателей. Единственный, кто может это остановить, - главный герой игры - бывший агент КГБ.
"Наука, равенство и братство - три главных символа в этой реальности. Что нужно для создания идеального общества?" - говорится в описании игры, выпущенной студией Mundfish.
Разработка игры началась в 2017 году, тогда же проект привлек большое внимание. Однако теперь она вызвала большие споры и возмущение. Кто-то из игроков сравнил ее с легендарным BioShock, а кого-то возмутила непонятная политика защиты данных. Наибольшую критику создатели игры получили за идеализацию СССР, особенно в контексте войны России в Украине.
"Эта игра привлекла большое внимание западных игроков. Создатели игры отрицают, что это прославление СССР, однако на самом деле все построено так, чтобы показать СССР в очень идеальном свете. Даже главный герой - майор КГБ. Вся игра показывает только позитив, и в ней нет ничего нейтрального или негативного", - сказал обозреватель игры Витаут Лукашевич.
Презентация игры также была полна советской ностальгии, с различными материалами и фотографиями времен СССР, а также лозунгом "Слава советским инженерам!" Обозреватели игровой индустрии отметили, что презентация игры была совершенно неуместным мероприятием по двум причинам - из-за войны в Украине, а также с учетом российских законов, запрещающих любое существование ЛГБТ-движения.
"Советская идиллия" в игре пришлась по душе многим игрокам, поскольку один из крупнейших игровых порталов IGN дал игре 8 баллов из 10.
Выступаем за мир. Спонсор - Россия
Создатель Atomic Heart, студия Mundfish, избегает разговоров о войне в Украине, активно удаляет негативные комментарии и блокирует пользователей, которые пытаются узнать мнение компании о российской агрессии в Украине.
"Разработчики игры не рассказывают о войне в Украине и пытаются позиционировать себя как международная студия. Однако мы видим, что основатели Mundfish - россияне, и долгое время это была главная студия по разработке компьютерных игр в Москве", - сказал Лукашевич.
Между тем, студия позиционирует себя как "организацию мира, которая борется с насилием в отношении людей".
"Друзья, мы получили много вопросов о нашей позиции в Mundfish. Мы хотим подчеркнуть, что Mundfish - это студия разработки игр с глобальной командой, работающей над инновационными играми, и мы однозначно выступаем за мир и против насилия", - написано в Twitter-аккаунте компании.
После начала российского вторжения в Украину против России были введены санкции. Именно поэтому студия переехала из Москвы на Кипр. Несмотря на это, в российских СМИ компания не скрывала, что является российской.
Интересно взглянуть на основных инвесторов Mundfish, среди которых китайская Tencent и фонд GEM Capital российского инвестора Анатолия Палия. Сам Палий работал в дочерней компании "Газпрома" "Газэнергосеть".
"Это первый красный флажок, который следует принять во внимание - если вы геймер, особенно из Восточной Европы, то, купив эту игру, вы можете профинансировать студию, деньги которой дал российский режим", - прокомментировал Лукашевич.
Одним из основателей Mundfish является Роберт Багратуни, в свое время возглавлявший Mail.ru.
Данные для российских властей?
Советская пропаганда - один из факторов, привлекающих внимание к Atomic Heart. Следующий вопрос, который также широко обсуждается? - защита данных игроков.
AIN Capital отметила, что в российских интернет-магазинах на странице Mundfish есть пункт о том, что "данные игроков могут собираться и отправляться в российские органы, такие как налоговые органы и Федеральная служба безопасности".
Создатели игры опровергли эту информацию, заявив, что этот пункт устарел и давно удален. "Наша игра не собирает никакой информации или данных. Информация AIN Capital устарела и неверна, так как этот пункт был удален несколько лет назад. Мы обеспечиваем нашим игрокам свободный доступ к нашим продуктам. Приносим извинения за эту проблему", - говорится в заявлении Mundfish.
Между тем эксперты по кибербезопасности скептически относятся к такому ответу, говоря, что сложно предположить, как студия может поступить. Однако вероятность того, что данные игроков могут быть переданы российским властям, вполне реальна.
"Политика конфиденциальности, действовавшая до 25 января, содержала отсылки к российскому федеральному законодательству. Некоторые моменты действительно требовали от компании сбора данных об игроках и передачи их властям", - говорит руководитель отдела информационной безопасности компании Surfshark, занимающейся кибербезопасностью, Александр Валентий.
Он говорит, что данные, которые могут быть переданы властям, могут включать имя пользователя, имя и фамилию по паспорту, адрес, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение и IP-адрес игрока.
"В документе точно указано, как обрабатываются данные, как они собираются, хранятся и передаются. Вышеупомянутая информация очень чувствительна", - сказал Валентий. Он указывает, что политика конфиденциальности Mundfish была только на русском языке, поэтому другим заинтересованным лицам из-за рубежа следует воспользоваться услугами переводчика.
"Поскольку Atomic Heart тесно связана с российскими властями и компаниями российского капитала, неудивительно, что данные пользователей могут быть использованы в интересах каждого спонсора. Тот факт, что создатели игры отрицают многие очевидные факты, вызывает подозрение", - говорит эксперт по кибербезопасности Рамун Либерт.
Игру можно приобрести и в Латвии
Глядя на предложение крупнейших интернет-магазинов Латвии, игру можно приобрести на платформе 220.lv (версия для PlayStation 5), Videogames.lv (версия для PlayStation 4) и Euronics (версия для Xbox Series X). Игра также доступна на платформе Microsoft Store консоли Xbox, где она доступна в стандартной, "золотой" и "премиальной" версиях.
Однако по сравнению с другими играми (например, FIFA, NBA 2K и т. д.) эта игра вряд ли широко распространена в латвийских интернет-магазинах. Эксперты говорят, что Microsoft, возможно, заплатила разработчикам игры приличную сумму денег, чтобы выставить игру на продажу на своей платформе.
Российская пропаганда в видеоиграх - не новость
По словам политолога Вильнюсского университета Нери Малюкевича, распространение пропаганды с помощью видеоигр не является чем-то новым или неожиданным.
"Это обычная стратегия в России. Еще во время российской войны в Грузии в 2008 году компьютерные игры создавались по мотивам действий российской армии. Жанр компьютерных игр широко распространен и достаточно удобен для распространения пропаганды", - говорит Малюкевич.
Ученый указывает, что реальные конфликты часто переходят в виртуальный мир. Это же можно увидеть и на форумах компьютерных игр, где игроки делятся на две группы - тех, кто поддерживает Россию, и тех, кто поддерживает Украину.
"Здесь надо сказать об очень важном аспекте, что такая игра не является чем-то случайным. Послание игры поддерживает страну или лиц, тесно связанных со страной. Весь нарратив игры о советской эпохе очень актуален для Кремля - фактически это возрождение того времени", - говорит Малюкевич.
El GOTY evidentemente#AtomicHeart pic.twitter.com/2XJPZ2q6SE— El Kojimista comunista (@JmpMotion) February 21, 2023
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