Инцидент произошел 24 февраля - в первую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Сотрудник консульства ударил митингующую по спине, а также пригрозил, что она "получит еще сильнее".

Вместе с девушкой находилась ее подруга, тоже гражданка России. Момент нападения она засняла на мобильный телефон.

Видео: Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро напал на протестующую гражданку России

Инцидент описала местная газета Globo. Полицейские задержали сотрудника консульства и доставили его в участок. Туда же доставили двух молодых женщин.

Позже их отпустили, но пострадавшую отправили на медицинское освидетельствование.

Потерпевшая написала заявление в полицию, сообщает "Медуза", однако теперь представители консульства угрожают женщине возбуждением против нее уголовного дела.

24 февраля по всему миру прошли акции в поддержку Украины.