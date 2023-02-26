В бразильском Рио-де-Жанейро сотрудник российского консульства напал на гражданку России, протестовавшую у здания дипмиссии против вторжения в Украину, сообщает "Радио Свобода".
Видео ⟩ Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро напал на протестующую
Инцидент произошел 24 февраля - в первую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Сотрудник консульства ударил митингующую по спине, а также пригрозил, что она "получит еще сильнее".
Вместе с девушкой находилась ее подруга, тоже гражданка России. Момент нападения она засняла на мобильный телефон.
Видео: Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро напал на протестующую гражданку России
Инцидент описала местная газета Globo. Полицейские задержали сотрудника консульства и доставили его в участок. Туда же доставили двух молодых женщин.
Позже их отпустили, но пострадавшую отправили на медицинское освидетельствование.
Потерпевшая написала заявление в полицию, сообщает "Медуза", однако теперь представители консульства угрожают женщине возбуждением против нее уголовного дела.
24 февраля по всему миру прошли акции в поддержку Украины.
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