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Видео ⟩ Разведка: качество элитных бригад армии РФ резко снизилось после потерь в Украине

rus.tvnet.lv
Разведка: качество элитных бригад армии РФ резко снизилось после потерь в Украине
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Потери российской армии в войне в Украине
Потери российской армии в войне в Украине Фото: UNIAN

Британские спецслужбы на примере российской 155-й бригады морской пехоты делают предположение, что такие элитные подразделения российской армии сейчас гораздо менее профессиональны, чем в начале войны, поскольку понесли невосполнимые потери, говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине в воскресенье, 26 февраля.

Вместе с обзором были опубликованы спутниковые снимки уничтоженной под Угледаром российской техники - скорее всего, это остатки 155-й бригады.

Внимание! В Видео присутствует ненормативная лексика

В разведслужбе отмечают, что, в отличие от ВДВ России, морская пехота фактически не участвовала в войне против Украины как одна большая и сплоченная группировка, а была разбросана отдельными подразделениями по различным группировкам российских войск. Там им часто поручались сложнейшие задачи, что заканчивалось большими потерями.

Фото: dialog.ua

"Улучшенные боевые возможности бригад морской пехоты теперь, вероятно, значительно снижены, поскольку подразделения укомплектованы неопытными мобилизованными. Этот недостаток опыта почти гарантированно повышает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, снижает оперативную гибкость подразделений", - отмечается в докладе.

Британская разведка предполагает, что эти подразделения морской пехоты вскоре снова будут использованы в наступлении под Угледаром.

В предыдущих отчетах отмечалось, что командующему этим фронтом, возможно, потребуется добиться определенного прогресса, чтобы компенсировать серьезные неудачи в феврале, но такой прогресс маловероятен.

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