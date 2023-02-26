Британские спецслужбы на примере российской 155-й бригады морской пехоты делают предположение, что такие элитные подразделения российской армии сейчас гораздо менее профессиональны, чем в начале войны, поскольку понесли невосполнимые потери, говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине в воскресенье, 26 февраля.
Видео ⟩ Разведка: качество элитных бригад армии РФ резко снизилось после потерь в Украине
Вместе с обзором были опубликованы спутниковые снимки уничтоженной под Угледаром российской техники - скорее всего, это остатки 155-й бригады.
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Путин горд успехами морской пехоты. Видео от 9 февраля. Накануне стало известно о разгроме под Угледаром pic.twitter.com/pvxBkxOjFO— Грани.Ру (@GraniTweet) February 12, 2023
В разведслужбе отмечают, что, в отличие от ВДВ России, морская пехота фактически не участвовала в войне против Украины как одна большая и сплоченная группировка, а была разбросана отдельными подразделениями по различным группировкам российских войск. Там им часто поручались сложнейшие задачи, что заканчивалось большими потерями.
"Улучшенные боевые возможности бригад морской пехоты теперь, вероятно, значительно снижены, поскольку подразделения укомплектованы неопытными мобилизованными. Этот недостаток опыта почти гарантированно повышает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, снижает оперативную гибкость подразделений", - отмечается в докладе.
Британская разведка предполагает, что эти подразделения морской пехоты вскоре снова будут использованы в наступлении под Угледаром.
В предыдущих отчетах отмечалось, что командующему этим фронтом, возможно, потребуется добиться определенного прогресса, чтобы компенсировать серьезные неудачи в феврале, но такой прогресс маловероятен.
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