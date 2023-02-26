Видео ⟩ Разведка: качество элитных бригад армии РФ резко снизилось после потерь в Украине

Вместе с обзором были опубликованы спутниковые снимки уничтоженной под Угледаром российской техники - скорее всего, это остатки 155-й бригады.

Внимание! В Видео присутствует ненормативная лексика

Путин горд успехами морской пехоты. Видео от 9 февраля. Накануне стало известно о разгроме под Угледаром pic.twitter.com/pvxBkxOjFO — Грани.Ру (@GraniTweet) February 12, 2023

В разведслужбе отмечают, что, в отличие от ВДВ России, морская пехота фактически не участвовала в войне против Украины как одна большая и сплоченная группировка, а была разбросана отдельными подразделениями по различным группировкам российских войск. Там им часто поручались сложнейшие задачи, что заканчивалось большими потерями.

Фото: dialog.ua

"Улучшенные боевые возможности бригад морской пехоты теперь, вероятно, значительно снижены, поскольку подразделения укомплектованы неопытными мобилизованными. Этот недостаток опыта почти гарантированно повышает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, снижает оперативную гибкость подразделений", - отмечается в докладе.

Британская разведка предполагает, что эти подразделения морской пехоты вскоре снова будут использованы в наступлении под Угледаром.

В предыдущих отчетах отмечалось, что командующему этим фронтом, возможно, потребуется добиться определенного прогресса, чтобы компенсировать серьезные неудачи в феврале, но такой прогресс маловероятен.