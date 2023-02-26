Вернув Крым мы восстановим мир, в воскресенье, 26 февраля, когда Украина отмечает сопротивление Крыма русской оккупации, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, выразив уверенность, что украинский флаг вернется во все уголки Украины.
Зеленский: вернув Крым, мы восстановим мир
Зеленский: вернув Крым, мы восстановим мир
"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Когда мы вернем Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы добьемся возвращения украинского флага во все уголки Украины", -
в Telegram написал Зеленский.
Согласно распоряжению Зеленского, в 2020 году 26 февраля официально был объявлен Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
В этот день в 2014 году у здания Крымского парламента произошел митинг с участием огромного количества проукраинских сил. В нем приняли участие несколько тысяч человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова