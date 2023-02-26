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На аэродроме у Минска прозвучали взрывы

rus.tvnet.lv
На аэродроме у Минска прозвучали взрывы
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Истребитель MiG-31
Истребитель MiG-31 Фото: AP/Scanpix

На аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от столицы Беларуси, Минска, в воскресенье, утром 26 февраля, прозвучали два взрыва. Причины инцидента по-прежнему неизвестны.

Такую информацию на своем официальном Telegram-канале распространил портал BYPOL. Два взрыва нанесли ущерб российскому военно-транспортному самолету и снегоуборочной технике. Неизвестно, самолет какого типа или модели был поврежден в этом инциденте.

Официальные комментарии о причинах взрыва от правительства Беларуси еще не получены. Однако местные жители сообщили, что в районе Мачулищи наблюдалась большая концентрация военных и дорожных экипажей. Они проверяют все машины, проезжающие мимо военного объекта.

Аэродром в Мачулищи Россия активно использует в своей вооруженной агрессии против Украины. На аэродроме находятся истребители MiG-31K. Это самолеты, которые могут перевозить и запускать сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

У Украины нет противовоздушных систем, способных сбить эти ракеты. Поэтому во время взлета MiG-31K во всей стране звучит воздушная тревога.

За последние две недели в Украине три раза прозвучали сирены, потому что в небо поднимались истребители, способные перевозить эти ракеты. Тревога была объявлена 22, 20 и 14 февраля.

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