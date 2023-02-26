На аэродроме у Минска прозвучали взрывы

Такую информацию на своем официальном Telegram-канале распространил портал BYPOL. Два взрыва нанесли ущерб российскому военно-транспортному самолету и снегоуборочной технике. Неизвестно, самолет какого типа или модели был поврежден в этом инциденте.

CONFIRMED: 2 explosions at a military airfield near Minsk. Russian military transport aircraft and snowplows were damaged. Machulishchy military airfield, 12 km from Minsk, was being actively used by Russian army for air attacks on Ukraine. pic.twitter.com/wGmmQcDT5C — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 26, 2023

Официальные комментарии о причинах взрыва от правительства Беларуси еще не получены. Однако местные жители сообщили, что в районе Мачулищи наблюдалась большая концентрация военных и дорожных экипажей. Они проверяют все машины, проезжающие мимо военного объекта.

Аэродром в Мачулищи Россия активно использует в своей вооруженной агрессии против Украины. На аэродроме находятся истребители MiG-31K. Это самолеты, которые могут перевозить и запускать сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

У Украины нет противовоздушных систем, способных сбить эти ракеты. Поэтому во время взлета MiG-31K во всей стране звучит воздушная тревога.

За последние две недели в Украине три раза прозвучали сирены, потому что в небо поднимались истребители, способные перевозить эти ракеты. Тревога была объявлена 22, 20 и 14 февраля.