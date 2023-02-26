Крупнейший производитель продовольствия Dobeles dzirnavnieks отказался от сотрудничества с получившей заказ для армии в 220 млн евро фирмой Zītari LZ. Производитель называет договор невыполнимым и подозрительным, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
"Подозрительно и невыполнимо". В закупке для армии на 220 млн евро отказалось участвовать крупнейшее предприятие
В Министерстве обороны в следующую пятницу должна завершиться проверка, как небольшая, зарегистрированная в Рое, фирма получила заказ на снабжение Национальных вооруженных сил продовольствием на 220 млн евро.
В соответствии с договором предприятие несет ответственность за резервы армии в случае войны.
Nekā personīga известно, что многие крупные производители продовольствия отказались сотрудничать с победителем конкурса. Сообщалось, что предприятие в Рое связано с партией "Для развития Латвии" и в конкурсной комиссии работал также работник Бюро экс-министра обороны Артиса Пабрикса.
Закупка продовольствия NBS состоит из двух частей. Первая - поставка продуктов для повседневных нужд, чтобы на базах можно было готовить еду для военнослужащих и земессаргов. Второе - хранение стратегических резервов для армии на случай войны.
Победитель получает договор на пять лет. Сумма договора составляет 220 миллионов евро, которые могут быть увеличены до 330 миллионов евро.
Заказ огромный, поэтому логично, чтобы в конкурсе разыскивались бы опытные фирмы логистики и оптовой торговли или производители с большой складской сетью и своим транспортом, делает вывод Nekā personīga.
Государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс отметил: "Этот претендент должен иметь возможность изучать и заключать договоры в основном с крестьянами и местными производителями. Во время войны какое-то внешнее снабжение, скорее всего, было бы прервано. Нужен какой-то объем складов и, я думаю, какая-то логистика".
На конкурс закупок изначально заявились пять претендентов
На первом этапе конкурса предложения подали пять претендентов. Прежние поставщики продовольствия NBS - Sanitex, Резекненский мясной комбинат и Lanekss. Положение предусматривало, что в закупке могут участвовать также оказывающие услуги питания предприятия с трехлетним опытом, хотя для армии нужна поставка и хранение продовольствия, а не повара. Эта маленькая оговорка позволила принять участие в конкурсе и сравнительно маленькому предприятию питания Zītari LZ, оборот которого в 2021 году составил полмиллиона.
- Sanitex - 411 млн
- Резекненский мясной комбинат - 52 млн
- Объединение поставщиков - 55 млн
- Lanekss - 4,1 млн
- Zītari LZ - 0,5 млн
Из пяти претендентов были выбраны три
Соответствующим требованиям конкурса признаны три компании, но крупнейшее предприятие оптовой торговли и логистики Sanitex не подало предложение.
Предложения в финале подали два предприятия - Zītari и Lanekss. Наиболее выгодным в хозяйственном отношении Центр логистики и закупок государственной обороны признал предложение Zītari.
Победитель закупочной армии базируется в Рое. В Риге у них есть договор о питании с Rīgas satiksmе, но уже 31 марта этого года договор заканчивается.
В годовом отчете Zītari говорится, что кроме Rīgas satiksme фирма еще обслуживает столовую Ройской средней школы. Во время Covid-пандемии Zītari получили поддержку на оборотные средства. Firmas.lv свидетельствует, что у предприятия есть девять транспортных средств - четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.
Организаторы закупки поясняют, что победителю не нужны свои склады и транспорт. Он обязан обеспечить поставщиков и производителей продовольствия, которые предлагают продукты на созданной коммерсантом э-платформе.
Военный продовольственный э-магазин
Такое решение выбрано, чтобы изменить прежний порядок, когда каждая единица армии заключила соглашение с предприятиями и сама администрировала заказы. Теперь это будет фирма из Рои. Другими словами, параллельно каталогу электронных закупок (EIS), который государство уже поддерживает, будет еще один - военный продовольственный э-магазин, который на государственные деньги администрирует частная фирма.
Административные расходы Zītari и второго претендента Lanekss в предложении отличались более чем в 40 раз.
Тарифы на хранение продовольствия у Zītari LZ в 40 раз меньше, чем у другого претендента - один евро за тонну. Заведующие этой сферой Nekā personīga признают, что с учетом арендной платы за склады, зарплаты работников, налогов тариф не соответствует рыночной ситуации.
"Оценка предложений является ответственностью заказчика. И то, не является ли предложение необоснованно дорогим или необоснованно дешевым, оценивается заказчиком. Если у заказчика возникнут вопросы, конечно, мы будем консультироваться", -
передаче рассказал руководитель Бюро по надзору за закупками (IUB) Артис Лиепиньш.
Nekā personīga известно, что крупнейший производитель зерновых продуктов Dobeles dzirnavnieks отказался от сотрудничества с Zītari LZ.
Dobeles dzirnavnieks впервые сталкивается с таким договором о сотрудничестве, в котором не определены зарезервированные объемы продуктов, и не выражается готовность их покупать. Одновременно договором устанавливается обязанность хранить большие резервы. Штрафные санкции за своевременно недопоставленный товар являются несоразмерными, поэтому крупнейший производитель продовольствия в Латвии договор с Zītari LZ не подпишет.
Представитель Zītari утверждает, что в таком случае продукция Dobeles dzirnavnieks будет закупаться у оптовых торговцев.
Переплатит ли страна и хватит ли еды, никто не может ответить прямо сейчас.
У Zītari есть договоры с несколькими местными производителями молока и мяса и оптовыми торговцами. В настоящее время победитель конкурса обеспечивает продовольствием для двух небольших баз NBS.
В Кадаге, где в среднем необходимые на день продукты доставляются двумя крупными грузовыми фургонами, еще действуют ранее заключенные договоры, поэтому о способностях Zītari выполнять взятые обязательства в настоящее время судить невозможно.
Претенденты на конкурс должны были подтвердить, что они смогут обеспечить хранение продовольственных резервов в Латвии и оборот продуктов в соответствии со сроками их действительности.
Министр обороны Инара Мурниеце признает, что существует риск, что в час Х наша армия остается без продовольствия.
"Мы делаем все, чтобы понять, какова ситуация. Хочу сказать еще раз, в настоящее время поручено провести углубленную проверку этой закупки", - сказала министр.
Закупку для нужд NBS начали проводить примерно год назад еще во время предыдущего министра обороны Артиса Пабрикса от "Для развития Латвии". Фирма Zītari была объявлена победителем в прошлом году до Рождества, когда руководство министерством уже перешло Мурниеце.
Nekā personīga объясняет, что в комиссии по закупке были представители NBS, Министерства обороны и Центра логистики и закупок государственной обороны.
Три недели спустя в комиссию дополнительно назначили еще одного человека - юриста Валдиса Вернерса от министра Пабрикса. Вернерс - важный человек "Для развития/За!". Как представитель политической силы он действовал в Центральной избирательной комиссии, ранее был юридическим советником другого министра от "Для развития Латвии" Юриса Пуце, когда тот руководил Министерством охраны среды и регионального развития.
В то время, когда началась внушительная закупка продовольствия для армии, Вернерс уже работал в Министерстве обороны и давал юридические консультации министру Пабриксу.
В свою очередь Пабрикс указывает, что обвинения в одном дополнительном юристе в какой-либо важной комиссии являются неуместными.
"Я не вижу здесь никаких оснований. Мне никто не сказал, что это запрещено, если бы я знал это, так бы не сделал", - сказал бывший министр.
Гораздо более известными, чем фирма Zītari LZ, являются ее собственники. Один из них, адвокат Модрис Супе, этим летом был назначен прокуристом Zītari LZ с правом представлять предприятие отдельно.
Модрис Супе на протяжении 20 лет представлял интересы управляемого Леонидом Логиновым Рижского свободного порта в различных судопроизводствах. После ухода Логинова с должности Супе участвовал в отборе нового управляющего, в котором победил Ансис Зелтиньш. Он является братом исполнительного директора Zītari LZ Юриса Зелтиня.
Согласно базе данных KNAB, Модрис Супе в 2021 году и в 2022 году жертвовал политической партии "Для развития Латвии".
В прошлом году 2500 евро, а за год до этого - 2000 евро.
Пабрикс объясняет, что не знал об этих пожертвованиях представляемой им партии. "Если бы я знал, что это будет такой существенный фактор, я бы сказал, чтобы эти деньги возвращали или что-то еще", - оправдывается политик.
Пабрикс также отрицает, что знаком с конкретным лицом или фирмой.
Министерство обороны информирует, что общую сумму договора - 220 млн евро без PVN рассчитали эксперты NBS, учитывая инфляцию, планируемую обязательную службу, а также количество военнослужащих резерва и расходы на администрирование Zītari LZ.
Сумма закупки увеличилась в 20 раз
В прошлом году доставка продовольствия NBS обошлась в 8,5 млн евро. Как эта сумма могла вырастить в 20 раз, никто не смог объяснить. В этом году в бюджете нет таких денег.
За последние четыре года армия потратила 39 миллионов евро. Это на 5 миллионов меньше, чем сейчас планируется потратить за один год.
Все дело закупки передано в Департамент аудита Министерства обороны для оценки. Проверка должна быть завершена до 3 марта. В соответствии со своей компетенцией армейская закупка углубленно оценивается и в KNAB.
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