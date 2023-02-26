"Подозрительно и невыполнимо". В закупке для армии на 220 млн евро отказалось участвовать крупнейшее предприятие

Государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс отметил: "Этот претендент должен иметь возможность изучать и заключать договоры в основном с крестьянами и местными производителями. Во время войны какое-то внешнее снабжение, скорее всего, было бы прервано. Нужен какой-то объем складов и, я думаю, какая-то логистика".

На конкурс закупок изначально заявились пять претендентов

На первом этапе конкурса предложения подали пять претендентов. Прежние поставщики продовольствия NBS - Sanitex, Резекненский мясной комбинат и Lanekss. Положение предусматривало, что в закупке могут участвовать также оказывающие услуги питания предприятия с трехлетним опытом, хотя для армии нужна поставка и хранение продовольствия, а не повара. Эта маленькая оговорка позволила принять участие в конкурсе и сравнительно маленькому предприятию питания Zītari LZ, оборот которого в 2021 году составил полмиллиона.

Sanitex - 411 млн

Резекненский мясной комбинат - 52 млн

Объединение поставщиков - 55 млн

Lanekss - 4,1 млн

Zītari LZ - 0,5 млн

Из пяти претендентов были выбраны три

Соответствующим требованиям конкурса признаны три компании, но крупнейшее предприятие оптовой торговли и логистики Sanitex не подало предложение.

Предложения в финале подали два предприятия - Zītari и Lanekss. Наиболее выгодным в хозяйственном отношении Центр логистики и закупок государственной обороны признал предложение Zītari.

Победитель закупочной армии базируется в Рое. В Риге у них есть договор о питании с Rīgas satiksmе, но уже 31 марта этого года договор заканчивается.