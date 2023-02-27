Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта: весна начнется не с самой приятной ноты

Стрелец

У Стрельцов могут появиться проблемы с энергетикой и биополем. Эта неделя обещает быть непредсказуемой и сложной, но шансы справиться со всеми неурядицами будут немалые. Не исключено, что в период с 27 февраля по 5 марта Стрельцы смогут осознать свои прошлые ошибки. Их расторопность и умение быстро адаптироваться к трудностям помогут не только сохранить рядом с собой удачу, но и выйти победителями из самых сложны ситуаций. Сейчас лучше полагаться только на надежных и проверенных людей. Астрологи считают, что это крайне важно для стабильности.

Козерог

Козерогам на этой сложной неделе предстоит сделать что-то значимое - дать кому-то очень полезный жизненный совет или выручить близкого человека, придя на помощь в критической ситуации. Конец недели может стать временем метаний и тревог. Астрологи советуют Козерогам не менять приоритеты и не ставить перед собой сложных задач. Нужно следовать намеченному ранее курсу.

Водолей

Самые главные уязвимые точки Водолеев дадут о себе знать 2 марта - в самый опасный день марта и, возможно, всей весны в целом. Если начнутся проблемы, важно не гневить судьбу, так как это приведет к еще большим неурядицам. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям данного знака как можно скорее отделить важное от напускного. Пора решить для себя, куда и как необходимо двигаться дальше. Водолеи могут изменить свою жизнь к лучшему, но только если перестанут уповать на случайности и на одну лишь удачу.

Рыбы

Рыбам в начале недели лучше постараться избавиться от вредных привычек, так как после 2 марта сделать это будет крайне непросто. Более того, эти привычки с переходом Меркурия в знак Рыб могут обостриться и принести много проблем. Хорошим способом релаксации в этот период можно считать романтический отдых. При желании можно отдать предпочтение полному уединению. Рыбам важно помнить о том, что удача не улыбается дважды, поэтому любые предоставленные судьбой возможности лучше реализовывать с первого раза.