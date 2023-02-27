Почему движение на дорогах начали контролировать даже метеостанции?

Исполняющий обязанности начальника бюро контроля и координации дорожного движения Государственной полции Артур Смилга указал, что главная цель этих камер - фиксировать, оплачен ли дорожный сбор или приобретена ли виньетка для тех транспортных средств, для которых она необходима.

Первоначально контроль и регистрация нарушений будут проходить в следующих местах на основных автомагистралях страны:

на 13,3-м км трассы Рига (Скулте) - Лиепая (А9);

на 7,8-м км трассы А4 Рижской объездной дороги (Балтэзерс - Саулкалне);

на 13,4-м км трассы Тинужи - Кокнесе (P80);

на 23-м км трассы Рига - Елгава - граница Литвы (Мейтене) (А8).

Плата за использование дорог или виньетка – это плата за использование магистральных и региональных дорог в Латвии с целью содействия их содержанию и развитию, а также использованию более экологически чистых транспортных средств. Плата взимается за использование участков магистральных и региональных автомобильных дорог страны (за исключением пересечения их на перекрестках и использования в населенных пунктах) грузовыми транспортными средствами полной массой более 3000 кг, а также грузовыми транспортными средствами и их составами полной массой более 3500 кг.

За использование установленного законом участка автомобильной дороги государственного значения без оплаты на собственника, пользователя или перевозчика транспортного средства налагается штраф в размере от ста до двухсот штрафных единиц, т.е. сумма штрафа может достигать 1000 евро.

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