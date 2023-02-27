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ЧП в Даугавпилсе: возможно, найдена граната. Полиция ведет расследование

Дополнено в 22:40
rus.tvnet.lv
ЧП в Даугавпилсе: возможно, найдена граната. Полиция ведет расследование
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Утром в понедельник Государственная полиция получила информацию о взрывоопасном предмете в Даугавпилсе.

Как указали стражи порядка, в 7:42 Латгальское региональное управление Государственной полиции получило информацию о, возможно, взрывоопасном предмете - ручной гранате - в Даугавпилсе, на улице 18 Ноября.

Как указала агентству LETA представитель Госполиции Ласма Курсите, утром дворник нашел на улице, возможно, ручную гранату времен Второй мировой войны.

На место происшествия были направлены саперы. Какое-то время движение на участке улицы 18 Ноября от улицы Тукума до улицы Валкас было полностью закрыто.

Позже в полиции сообщили, что движение восстановлено, а  обстоятельства произошедшего выясняются.

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