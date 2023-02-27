ЧП в Даугавпилсе: возможно, найдена граната. Полиция ведет расследование

Как указали стражи порядка, в 7:42 Латгальское региональное управление Государственной полиции получило информацию о, возможно, взрывоопасном предмете - ручной гранате - в Даугавпилсе, на улице 18 Ноября.

Как указала агентству LETA представитель Госполиции Ласма Курсите, утром дворник нашел на улице, возможно, ручную гранату времен Второй мировой войны.

На место происшествия были направлены саперы. Какое-то время движение на участке улицы 18 Ноября от улицы Тукума до улицы Валкас было полностью закрыто.

Позже в полиции сообщили, что движение восстановлено, а обстоятельства произошедшего выясняются.

Informējam, ka Daugavpilī, 18. novembra ielā, ceļa posmā no Tukuma ielas līdz Valkas ielai satiksme ir atjaunota. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus. https://t.co/nSibKoYa2W — Valsts policija (@Valsts_policija) February 27, 2023