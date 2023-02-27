В воскресение к подбитому российскому танку Т-72, установленному в Таллинне на площади Вабадузе, посетители начали приносить цветы. Акция, которую участники приурочили к православному празднику, вызвала недоумение и недовольство, пишет Rus.Postimees.
Не только в Риге: к установленному в Таллинне подбитому российскому танку тоже принесли цветы
О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала "Занимательная Эстония". Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения.
Участники заявили, что своими действиями хотели выразить скорбь в честь Прощенного воскресения и они недовольны тем, что охрана сразу же убирает принесенные цветы.
Активист и блогер Даниил Куракин рассказал Rus.Postimees, почему решил убрать цветы, принесенные к танку.
"У большинства жителей Эстонии нет сомнений, что означает этот танк. Это наглядная демонстрация эстонскому народу, что та помощь, которую наша страна отправляет на украинский фронт, не уходит в пустоту, а дает реальные шансы победить Россию", - сказал Куракин.
По его мнению, несмотря на четкую позицию Эстонии, у нас находятся люди, которые не понимают столь очевидный посыл. "Кто-то видит в этом танке издевательство над памятью погибших в нем солдат. Я тут проблемы не вижу, ведь эти танкисты прибыли в Украину, чтобы поработить свободную и миролюбивую страну. Они осознанно пришли убивать украинцев, и получили закономерный ответ в виде кумулятивного снаряда с последующим подрывом боекомплекта", - рассуждает блогер.
По его словам, один мужчина, явно возмущенный букетом, снял его с корпуса танка, а сам он решил пойти еще дальше и прилюдно выбросил цветы в ближайшую мусорку.
"Мои действия снимала пожилая русскоязычная женщина, которой это явно не понравились, но вступать со мной в диалог она не стала, ограничившись репликой про "плохое подрастающее поколение". Вместо нее я поговорил с тем мужчиной. Он эстонец, который летом ездил в Украину, чтобы обучать украинских солдат и даже побывал в прифронтовой зоне", - добавил Куракин.
Напомним, на прошедших выходных красные гвоздики кто-то возложил у подбитого российского танка в рижском парке Кронвалда, где можно осмотреть выставку техники российской армии, уничтоженной в боях украинскими вооруженными силами.
Госполиция в своих соцсетях сообщила, что такой случай зафиксирован, по нему начато соответствующее расследование. Цветы быстро убрали.
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