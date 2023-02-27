Не только в Риге: к установленному в Таллинне подбитому российскому танку тоже принесли цветы

О неожиданной акции сообщил автор Telegram-канала "Занимательная Эстония". Акция вызвала недовольство со стороны украинских беженцев, а также местного эстоноязычного населения.

Участники заявили, что своими действиями хотели выразить скорбь в честь Прощенного воскресения и они недовольны тем, что охрана сразу же убирает принесенные цветы.

Активист и блогер Даниил Куракин рассказал Rus.Postimees, почему решил убрать цветы, принесенные к танку.

"У большинства жителей Эстонии нет сомнений, что означает этот танк. Это наглядная демонстрация эстонскому народу, что та помощь, которую наша страна отправляет на украинский фронт, не уходит в пустоту, а дает реальные шансы победить Россию", - сказал Куракин.

Активист Даниил Куракин у подбитого российского танка в Таллинне. Фото: Личный архив Даниила Куракина.