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SAG AWARDS-2023: Брендан Фрейзер, Мишель Йео, Дженнифер Кулидж и другие победители

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SAG AWARDS-2023: Брендан Фрейзер, Мишель Йео, Дженнифер Кулидж и другие победители
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Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж Фото: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

В минувшие выходные в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США, сообщает Spletnik.ru.

Лауреатами премии стали Мишель Йео и Брендан Фрейзер, которые получили награды за главные роли в кино. Были отмечены Джессика Честейн, Сэм Эллиотт, Джереми Аллен Уайт, Джейми Ли Кертис, а Дженнифер Кулидж получила награду как лучшая актриса в драматическом сериале "Белый лотос".

  • Лучший актерский состав в драматическом сериале - "Белый лотос";
  • Лучший актерский состав в игровом кино - "Все везде и сразу";
  • Лучший актерский состав в комедийном сериале - "Начальная школа "Эбботт";
  • Лучшая женская роль - Мишель Йео, "Все везде и сразу";
  • Лучшая мужская роль - Брендан Фрейзер, "Кит";
  • Лучшая актриса в мини-сериале - Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми";
  • Лучший актер в мини-сериале - Сэм Эллиотт, "1883";
  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости";
  • Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
  • Лучшая актриса второго плана - Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу";
  • Лучший актер второго плана - Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу";
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";
  • Лучший актер в драматическом сериале - Джейсон Бейтман, "Озарк".

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