В минувшие выходные в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США, сообщает Spletnik.ru.
SAG AWARDS-2023: Брендан Фрейзер, Мишель Йео, Дженнифер Кулидж и другие победители
SAG AWARDS-2023: Брендан Фрейзер, Мишель Йео, Дженнифер Кулидж и другие победители
Лауреатами премии стали Мишель Йео и Брендан Фрейзер, которые получили награды за главные роли в кино. Были отмечены Джессика Честейн, Сэм Эллиотт, Джереми Аллен Уайт, Джейми Ли Кертис, а Дженнифер Кулидж получила награду как лучшая актриса в драматическом сериале "Белый лотос".
- Лучший актерский состав в драматическом сериале - "Белый лотос";
- Лучший актерский состав в игровом кино - "Все везде и сразу";
- Лучший актерский состав в комедийном сериале - "Начальная школа "Эбботт";
- Лучшая женская роль - Мишель Йео, "Все везде и сразу";
- Лучшая мужская роль - Брендан Фрейзер, "Кит";
- Лучшая актриса в мини-сериале - Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми";
- Лучший актер в мини-сериале - Сэм Эллиотт, "1883";
- Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости";
- Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
- Лучшая актриса второго плана - Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу";
- Лучший актер второго плана - Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу";
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";
- Лучший актер в драматическом сериале - Джейсон Бейтман, "Озарк".
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