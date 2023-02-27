SAG AWARDS-2023: Брендан Фрейзер, Мишель Йео, Дженнифер Кулидж и другие победители

Лауреатами премии стали Мишель Йео и Брендан Фрейзер, которые получили награды за главные роли в кино. Были отмечены Джессика Честейн, Сэм Эллиотт, Джереми Аллен Уайт, Джейми Ли Кертис, а Дженнифер Кулидж получила награду как лучшая актриса в драматическом сериале "Белый лотос".