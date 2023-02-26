В кинотеатрах Латвии - один из главных претендентов на статуэтки грядущего "Оскара" и ярчайшее возвращение на большие экраны почти забытого актера Брендана Фрейзера - душераздирающая драма "Кит" от создателя "Реквиема по мечте" Даррена Аронофски. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему смотреть этот фильм ужасно тяжело, но все-таки необходимо.
"Кит": душераздирающий фильм, который нельзя пропустить
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Кит"/The Whale
- США, 2022
- Драма
- Режиссер: Даррен Аронофски
- В ролях: Брендан Фрейзер, Сэди Синк, Хонг Чау, Тай Симпкинс
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Страдающий ожирением преподаватель литературы Чарли ведет онлайн-курсы в колледже. Ухаживающая за ним медсестра давно и безрезультатно упрашивает Чарли лечь в больницу - при весе в 300 кг его жизни начинает грозить серьезная опасность. В один из дней к Чарли приходит его дочь Элли - трудный подросток, которую он вместе с бывшей женой бросил много лет назад ради бойфренда. Чарли и Элли заключают договор - он будет писать для нее эссе, а она - проводить время вместе с отцом. Тем временем состояние Чарли начинает ухудшаться с каждым днем…
Предыдущий фильм Аронофски - околорелигиозная триллер-притча "мама!" - вышел за пять лет до "Кита". Более длительный перерыв в своей карьере режиссер до этого выдерживал лишь однажды - между самым известным своим фильмом "Реквием по мечте" и самым неизвестным - "Фонтаном". Любопытно, что и "Реквием", и "Кит" - на данный момент единственные экранизации литературы в карьере Аронофски (если не считать "Ноя" экранизацией Библии).
Вне сомнения, центральное место в творчестве Даррена Аронофски - режиссера, широкому зрителю наиболее известного по шокирующей трагедии "Реквием по мечте" - занимают метаморфозы тела и духа. Притом если второе так или иначе присутствует в любой уважающей себя драме, то первое для режиссера - настоящий фетиш, из-за чего каждая из его работ приобретает узнаваемые черты жанра боди-хоррора.
В фильмах Аронофски неизменно присутствует членовредительство, тела его персонажей в прямом смысле превращаются то в флору, то в фауну, а ощущение неуюта и враждебности окружающего мира и его обитателей не отпускает ни на секунду. При этом эстетика повествования у Аронофски гораздо больше напоминает не кино, а литературу - разных эпох, форм и направлений.
В каком-то смысле "Кит" сводит эти предпочтения Аронофски воедино: даром что новый фильм - экранизация пьесы драматурга Сэмюэла Д. Хантера, так и главный его герой считает своим главным делом именно литературу. Но важна и другая связь - "Кит" во многом повторяет рецепт 4-го фильма Аронофски - "Рестлера", принесшего режиссеру, до сих обделенному вниманием Американской киноакадемии, его (пока что) главную награду - "Золотого льва" в Венеции. И в этом случае стоит снова заговорить про метаморфозы, ведь в эти два фильма режиссера они попали прямиком из реальной жизни.
Речь, разумеется, об актерах. К середине 2000-х будущая звезда "Рестлера" Микки Рурк был практически отошедшим от дел бывшим секс-символом от кино. В определенный момент он забросил актерство и посвятил себя карьере боксера, из-за чего перенес несколько пластических операций и едва стал походить на рокового красавца из "9 1/2 недель". Аронофски же предложил ему историю, во многом напоминающую его собственную - побитого жизнью некогда легендарного рестлера, которому выпадает шанс привести жизнь в порядок. Фильм стал сенсацией и принес Рурку несколько значимых призов и номинаций (хотя полноценно возродить его карьеру так и не смог).
Именно этот трюк Аронофски повторяет в "Ките" с Бренданом Фрейзером - некогда комедийным актером, а впоследствии звездой трилогии "Мумия", который чуть было не стал новым Суперменом, однако многообещающий проект был отменен. В определенный момент жизни Фрейзер точно так же пропал с киноэкранов, но в его случае причиной стало не новое хобби, а тяжелое состояние здоровья, болезненный развод и депрессия.
Неизвестно, эксплуатирует ли злой гений Аронофски несчастных экс-звезд в тяжелые периоды их жизни, но история экранного Чарли похожа на судьбу реального Фрейзера не меньше, чем главный герой "Рестлера" на Рурка. Так, продолжительные проблемы со здоровьем негативно отразились на Фрейзере, из-за чего сейчас он мало напоминает себя в молодости, когда был классическим кинокрасавцем. Подобное по сюжету случилось и с Чарли, когда депрессия привела его к зависимости от еды.
При этом одно из самых впечатляющих изменений в фильме претерпел сам режиссер. И не в первый раз. Преданные поклонники помнят его полнометражный дебют "Пи" и то, как опробованная в нем клиповая эстетика достигла своего апогея в постмодернистском "Реквиеме по мечте". Видели они и как режиссер отказался от собственного рецепта и ушел сначала в фантастическую притчу ("Фонтан") и чеховского "Рестлера", потом в поп-триллер "Черный лебедь" и смелую экранизацию ветхозаветного "Ноя", а затем в еще одну притчу - "мама!". Неизменным осталось ядро автора и его излюбленные темы, в особенности - стремление человека к самоуничтожению.
Но новая работа Аронофски отличается от остальных куда радикальнее - здесь почти нет большинства излюбленных режиссером приемов - гротеска, фантастичности, контраста, быстрого монтажа, перенасыщенной драматургии и заглушающей все музыки. Напротив - "Кит", по иронии, фильм как будто бы очень маленький - действие ограничивается темной квартирой, персонажей мало, а кричащая некогда эстетика сменилась "молчащей" (хотя в фильме очень много говорят). Изменения коснулись даже технической части - "Кит" стал первым полностью "цифровым" фильмом Аронофски, хотя из-за своей человечности и "ламповости" оказался едва ли не самым "пленочным" (постоянный оператор постановщика Мэттью Либатик на месте).
Видео: Трейлер фильма "Кит"
Даже главное "блюдо" фильма - загримированный Брендан Фрейзер, чей герой внешне отталкивающий и напоминает о пристрастии Аронофски к изображению физических недугов - во всем своем неприятии раскрывается перед нами в самом начале, как настырная формальность, с которой хочется поскорее разобраться. Все это делает историю Чарли самым человечным и одним из самых душераздирающих фильмов в карьере Аронофски.
Вердикт: Главные герои "Кита" - не только феерично вернувшийся "в игру" Брендан Фрейзер, но и режиссер Даррен Аронофски. Оба в своей новой работе не просто подарили качественный перформанс, но раздвинули личные горизонты в творчестве. За Фрейзера при этом можно только порадоваться - и пожелать дальнейших взлетов. И пусть для этого не придется переживать трудности в настоящей жизни.
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