"Кит": душераздирающий фильм, который нельзя пропустить

Вне сомнения, центральное место в творчестве Даррена Аронофски - режиссера, широкому зрителю наиболее известного по шокирующей трагедии "Реквием по мечте" - занимают метаморфозы тела и духа. Притом если второе так или иначе присутствует в любой уважающей себя драме, то первое для режиссера - настоящий фетиш, из-за чего каждая из его работ приобретает узнаваемые черты жанра боди-хоррора.

В фильмах Аронофски неизменно присутствует членовредительство, тела его персонажей в прямом смысле превращаются то в флору, то в фауну, а ощущение неуюта и враждебности окружающего мира и его обитателей не отпускает ни на секунду. При этом эстетика повествования у Аронофски гораздо больше напоминает не кино, а литературу - разных эпох, форм и направлений.

Хонг Чау в фильме "Кит" Фото: Скриншот из видео

В каком-то смысле "Кит" сводит эти предпочтения Аронофски воедино: даром что новый фильм - экранизация пьесы драматурга Сэмюэла Д. Хантера, так и главный его герой считает своим главным делом именно литературу. Но важна и другая связь - "Кит" во многом повторяет рецепт 4-го фильма Аронофски - "Рестлера", принесшего режиссеру, до сих обделенному вниманием Американской киноакадемии, его (пока что) главную награду - "Золотого льва" в Венеции. И в этом случае стоит снова заговорить про метаморфозы, ведь в эти два фильма режиссера они попали прямиком из реальной жизни.