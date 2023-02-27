Китай фактически присоединился к санкциям против российской авиации

Как сообщает The Moscow Times, Пекин отказывается давать гарантии того, что не допустит ареста российских самолетов по запросу третьих стран. Следует напомнить, что большая часть самолетов российских авиакомпаний - это самолеты западных стран, которые были арендованы у западных компаний. После начала войны и введения санкций, эти самолеты были фактически украдены Россией.

После введения западных санкций, Китай стал одним из самых популярных направлений для российских авиакомпаний.

В 2019 году между Китаем и Россией было перевезено около трех миллионов человек. В 2023 году российские авиакомпании, по прогнозу, могут перевезти только 0,9–1,2 млн человек.

После начала войны в Украине Евросоюз ввел санкции в отношении поставок самолетов в Россию. Санкции предусматривают, что авиастроительные компании западных стран не могут поставлять в Россию ни самолеты, ни запчасти к ним. Арендодатели потребовали, чтобы Россия вернула самолеты,

но президент России Владимир Путин подписал приказ о том, чтобы оставить самолеты на общую сумму 10 миллиардов долларов в распоряжение российских авиакомпаний.

Однако российские авиакомпании не могут выполнять международные рейсы, так как даже в "дружественных" России странах сохраняется риск ареста самолетов. В прошлом году было арестовано 78 самолетов, зарегистрированных на российские авиакомпании.

Интересно, что Китай не только не дает России гарантий, но и отказывается пускать в свое воздушное пространство самолеты с двойной регистрацией. Именно поэтому около половины самолетов, находящихся в распоряжении российских авиакомпаний, не могут совершать рейсы в Китай. Всего насчитывается 480 самолетов с двойной регистрацией, которым запрещен вход в воздушное пространство Китая.