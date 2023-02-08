Санкции в действии: Россия не может содержать самолеты собственного производства

Указывается, что переход лайнеров Sukhoi на российские двигатели ПД-8, которые до сих пор не сертифицированы, будет происходить постепенно, принимая во внимание износ и стоимость двигателей.

По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, технически возможно заменить двигатели SuperJet 100, однако с экономической точки зрения это "нерешенные вопросы", так как российские двигатели ПД-8 имеют "значительную стоимость".

"Поэтому при остаточной стоимости самолета, к примеру, в 500 миллионов рублей (около 6,5 миллиона евро) нужно будет на сопоставимую сумму - если не больше - купить еще и новые комплектующие", - заявил Слюсарь.

В такой ситуации российские авиакомпании выступают за то, чтобы местных специалистов обучили капитальному ремонту двигателей французского производства, однако к данному моменту в России еще не освоили принципы работы газогенератора двигателя, указал глава ОАК.

В распоряжении российских авиакомпаний находится 150 самолетов SuperJet 100. В случае, если поврежденные двигатели починить будет нельзя, самолеты можно будет списать. Пока что у России есть несколько резервных двигателей SaM146, за производство которых отвечало дочернее предприятие PowerJet французского концерна Safran и местная компания "Сатурн".

В марте французский производитель покинул России, в связи с чем возникла ситуация, что ремонт двигателей возможен только во Франции.