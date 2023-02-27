В России проходят акции в память о Борисе Немцове

В Москве и ряде других городов России в понедельник, 27 февраля, проходят акции в память об оппозиционере Борисе Немцове, убитом ровно восемь лет назад, а также в знак протеста против режима президента РФ Владимира Путина и войны России против Украины.

В российской столице люди приносят цветы к стихийному мемориалу, появившемуся на месте убийства политика на Большом Москворецком мосту вскоре после преступления. Издание "Сота" пишет, что полиция выборочно останавливает прохожих, но задержаний пока не было. В прошлом коммунальные службы не раз убирали цветы и фотографии и задерживали активистов, однако мемориал вновь возрождался. В последнее время власти его не трогали.

По сведениям "Настоящего времени", акции памяти Бориса Немцове проходят также в Казани, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске. Люди возлагают цветы к импровизированным мемориалам, появившимся у памятников жертвам политических репрессий.